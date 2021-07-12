"İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığı'nın uçak filosunu satacağız" diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener Elazığ'a da özel jetle uçtu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'a da özel jetle seyahat etti. Buradan Tunceli'ye geçen genel başkan, daha önce de Malatya, Trabzon ve Hatay gibi pek çok ile seyahatte özel jet kullanmıştı. Akşener Diğerler yolculuklarının aksine havalimanı içinden fotoğraf vermezken, basın mensupları da görüntü alamadı. İYİ Parti lideri daha önce yaptığı açıklamada iktidar olmaları halinde Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki uçakları satacağını belirtmişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tunceli'de birtakım temaslarda bulunmak üzere Elazığ Havalimanı'nı kullandı.
CHP'liler tarafından karşılandı
Öğlen saatlerinde özel jetle Elazığ'a inen Akşener'i CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, CHP Elazığ İl Başkanı Yavuz Doğdu ve çok sayıda CHP’li yönetici karşıladı.
Aprona partililer alınmadı uçak gözükmedi
Diğer seyahatlerinin aksine aprona az sayıda partilinin alınması ve Akşener ile karşılama heyetinin pisti kadraj dışında bırakacak şekilde poz vermesi dikkat çekti.
Elazığ'a da özel jetle gelen Akşener makam aracıyla Tunceli'ye devam etti
Elazığ Havalimanı'na getirilen makam aracıyla Tunceli'ye geçen Akşener burada bir takım temaslarda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce yaptığı açıklamarda iktidara gelmeleri halinde uçak filosunu kullanmayacaklarını belirterek satışa çıkaracaklarını ilan etmişti. Akşener, Beştepe Külliyesi'nin üniversite kampüsü olarak tahsis edileceğini de söylemişti.