Gündem "İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığının uçak filosunu satacağız" diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener Elazığa da özel jetle uçtu
POLİTİKA

"İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığı'nın uçak filosunu satacağız" diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener Elazığ'a da özel jetle uçtu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'a da özel jetle seyahat etti. Buradan Tunceli'ye geçen genel başkan, daha önce de Malatya, Trabzon ve Hatay gibi pek çok ile seyahatte özel jet kullanmıştı. Akşener Diğerler yolculuklarının aksine havalimanı içinden fotoğraf vermezken, basın mensupları da görüntü alamadı. İYİ Parti lideri daha önce yaptığı açıklamada iktidar olmaları halinde Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki uçakları satacağını belirtmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığının uçak filosunu satacağız diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener Elazığa da özel jetle uçtu
Meral Akşener'i CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, CHP Elazığ İl Başkanı Yavuz Doğdu ve çok sayıda CHP’li yönetici karşıladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tunceli'de birtakım temaslarda bulunmak üzere Elazığ Havalimanı'nı kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım
GÜNDEM
CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım

CHP'liler tarafından karşılandı

Öğlen saatlerinde özel jetle Elazığ'a inen Akşener'i CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, CHP Elazığ İl Başkanı Yavuz Doğdu ve çok sayıda CHP’li yönetici karşıladı.

"İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığı'nın uçak filosunu satacağız" diyen İYİ Parti lideri Akşener Malatya'ya özel jetle uçtu
GÜNDEM
"İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığı'nın uçak filosunu satacağız" diyen İYİ Parti lideri Akşener Malatya'ya özel jetle uçtu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan ve CHP Elazığ İl Başkanı Yavuz Doğdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan ve CHP Elazığ İl Başkanı Yavuz Doğdu.

Aprona partililer alınmadı uçak gözükmedi

Diğer seyahatlerinin aksine aprona az sayıda partilinin alınması ve Akşener ile karşılama heyetinin pisti kadraj dışında bırakacak şekilde poz vermesi dikkat çekti.

Meral Akşener'in Trabzon Bodrum ve Hatay'a da özel jetle uçtuğu ortaya çıktı
GÜNDEM
Meral Akşener'in Trabzon Bodrum ve Hatay'a da özel jetle uçtuğu ortaya çıktı

Akşener'i Elazığ Havalimanı çıkışında bir grup partili karşıladı.
Akşener'i Elazığ Havalimanı çıkışında bir grup partili karşıladı.

Elazığ'a da özel jetle gelen Akşener makam aracıyla Tunceli'ye devam etti

Elazığ Havalimanı'na getirilen makam aracıyla Tunceli'ye geçen Akşener burada bir takım temaslarda bulundu.

Özel jetle seyahat eden Akşener'in
OYNAT 00:34
Özel jetle seyahat eden Akşener'in "Biz özel uçakla gezmiyoruz sözüm söz hepsini satacağım" ifadeleri gündemde
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir takım temaslarda bulunmak üzere gittiği Malatya seyahatinde özel jet kullandı. Akşener'in daha önceki 'Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın.' ifadeleri yeniden gündeme geldi.


  • Ne olmuştu?
  • İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce yaptığı açıklamarda iktidara gelmeleri halinde uçak filosunu kullanmayacaklarını belirterek satışa çıkaracaklarını ilan etmişti. Akşener, Beştepe Külliyesi'nin üniversite kampüsü olarak tahsis edileceğini de söylemişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım
OYNAT 00:41
CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere özel jet uçağıyla gittiği Samsun'da, iktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, 'Unutmayın ben maliyeciyim. 27 buçuk yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir... Hepsini biliyorum.' dedi.

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