"İktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığı'nın uçak filosunu satacağız" diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener Elazığ'a da özel jetle uçtu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'a da özel jetle seyahat etti. Buradan Tunceli'ye geçen genel başkan, daha önce de Malatya, Trabzon ve Hatay gibi pek çok ile seyahatte özel jet kullanmıştı. Akşener Diğerler yolculuklarının aksine havalimanı içinden fotoğraf vermezken, basın mensupları da görüntü alamadı. İYİ Parti lideri daha önce yaptığı açıklamada iktidar olmaları halinde Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki uçakları satacağını belirtmişti.

Haber Merkezi 12 Temmuz 2021, 20:50 Son Güncelleme: 12 Temmuz 2021, 20:56 Yeni Şafak