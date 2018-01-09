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POLİTİKA

İlber Ortaylı ABD'nin dış siyasetini böyle tanımladı: İyi dosya tutar ve kalleştir

İlber Hoca böyle anlattı: İyi dosya tutar ve kalleştir

Tarihçi ve akademisyen yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bizim son yaptığımız Kudüs çıkışı, BM'de çok iyidir, başarılıdır. Bunun hesabını öder miyiz? Çünkü bu ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir. Size bunu ödetmeye çalışır her fırsatta. Eğer her daim kuvvetli olursanız ödemezsiniz." dedi.

Haber MerkeziAA
İlber Ortaylı
İlber Ortaylı

Ortaylı, Adana merkez Yüreğir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana İl Temsilciliği, Birlik Vakfı Adana Şubesi ve Adana Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Yüreğir Kültür Merkezinde düzenlenen "Tarihte Ortadoğu ve Türkiye" konulu söyleşide dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İsrail'in 1980 yılından beri Kudüs'ü 'ebedi başkent' ilan ettiğini, bu ülkeyi tanıyan eski SSCB ve Türkiye gibi ülkelerin bile buna karşı çıkarken güçlü Yahudi lobisine karşılık ABD'nin çekimser kaldığını ifade eden Ortaylı, ABD demokrasisinin bir pazarlık demokrasisi olduğuna dikkati çekti.

ABD'nin geçen sürede Kudüs'e büyükelçiliğini taşımadığını anlatan Ortaylı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"(ABD Başkanı Donald Trump) Şimdi bu herif geldi yerli yersiz açtı. Adam deli. Çok açık. Adam cahil mi? ABD ölçüleri içinde hiç cahil değil. Gayet iyi bir okul okudu. Biz de öyle olacağız. Böyle her şeyi bilen kültürlü insanların ABD'de yeri yoktur. Herkes ihtisas adamıdır. O adam da orada iyi bir okulda işletme okudu. Babası da zaten kapitalist. Bu herif yüksek sınıftan geliyor ama hödük. Yani oranın şımarık bir adamı. Şimdi bu arkadaşın ben devam edeceğine inanmıyorum. Hatta devresini tamamlayamazsa o da mümkündür. Daha çok ağzından çıkan lafı bilen bir herifi getirirler. Çünkü ABD'nin bu kadar bütün dünyayı karşısına alması mümkün değil."

"ABD DIŞ POLİTİKASI İYİ DOSYA TUTAR VE KALLEŞTİR"

"Bizim son yaptığımız Kudüs çıkışı BM'de çok iyidir başarılıdır" diyen Ortaylı, şöyle devam etti:

"Bunun hesabını öder miyiz? Çünkü bu ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir. Size bunu ödetmeye çalışır her fırsatta. Eğer her daim kuvvetli olursanız ödemezsiniz. Mesela De Gol de (Charles de Gaulle) çok büyük kazıklar attı ABD'ye, onlar ona atamadılar. Çünkü Fransa'ydı. Kendine göre kalitesi var ama Nasır'ı berbat ettiler Süveyş'te attığı kazık yüzünden. Önce muzaffer oldu ki 1967'de büyük ölçüde bir komplodur o savaşa giriş ve mahvettiler Mısır'ı, tüm Arapları. Demek ki intikamı aldı ABD. Bu ikisi ekstremdir. Bunların arasında nerede durabileceğiz, onu zaman gösterecek. Bizim politikamızın sağlamlığı, milletin dayanma gücü, iktisadi gücümüz, ticari gücümüz, ordumuz, bunları devam ettirebilme kapasitesine bağlı. Yoksa her an kazık atar bunlar. Bu, çok açık bir şey. "

Ortaylı, ABD'de adalet ilkesi olduğunun söylenemeyeceğini ancak adliye sisteminin birçok ülkeye göre iyi işlediğini belirtti. Hapishane sistemini ise işlemediğini ifade eden Ortaylı, "Kazara hapishaneye düşsen masum girer cani çıkarsın. Herkesin kendine göre bir zaafı var." dedi.

Avrupalıların, ABD'yi Türkler kadar sevmediğini ifade eden Ortaylı, "ABD budalası olanlar Türklerdir. Hiç kimse Avrupa'da ABD budalası değildir. Stalin bizden Kars'ı istedi. O sıra Türkiye mecburen bunlara kapandık, ABD bizi savunmaya kalktı, bu politika böyle yapıştı kaldı. Bizde insanlar değişiklik yapmayı, yan yol aramayı pek denemezler. Onun için burada böyle aşırı bir Amerikanizm vardır. Bu Avrupa'da olmaz. ABD'den nemalanan memleketlerde bile belirli ölçüde anti Amerikanizm vardır ve bu ön planda kültür meselesidir. Yani ABD kültürünü fevkalade kötü bulurlar. Böyle körü körü Türkiye gibi Amerikancı bir ülke yok. Şimdi on binlerce çocuk okuyor ABD'de. Anlatıyoruz liseyi bitiren çocuğu ABD'ye yollamayın taze fidandır, hele bizimkiler tam taze fidandır. 18 yaşındaki Türk çocuğu kimse kusura bakmasın yetiştirme tarzımız dolayısıyla bir ahmaktır. Göndermeyin. Bu ülkeler tuhaf yerlerdir, buna bizimkiler intibak edemez. Liseyi bitirip maile göç edenler var. Koca koca mevki sahibi insanlar 'Green kart aldık' diye övünüyorlar ne ayıp bir şey. Sen amele misin? Avrupa'da bunu göremezsin. Avrupa'da çok uzun zaman muvaffak olamayan insanlar göç etti ABD'ye." diye konuştu.

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