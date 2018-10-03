İlber Ortaylı bakan danışmanı oldu. İlber Ortaylı hangi bakanlığa danışman oldu? İlber Ortaylı'nın yeni görevi İlber Ortaylı bakan danışmanı oldu Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bakanlık danışmanı olduğunu Twitter'dan duyurdu.

Haber Merkezi 03 Ekim 2018, 14:20 Son Güncelleme: 03 Ekim 2018, 14:24 Yeni Şafak