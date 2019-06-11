Gündem İlçede büyük panik Daha önce hiç görmedik
SİİRT

İlçede büyük panik: Daha önce hiç görmedik - Siirt haberleri

İlçede büyük panik: Daha önce hiç görmedik

Siirt'in Kurtalan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ilçe merkezine yakın köylerde yılan paniği baş gösterdi. Daha çok tarlada görülen yılanlar, evlerin içine girerek vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Haber Merkezi IHA
Evde görülen yılan.
Evde görülen yılan.

Kurtalan ilçedeki kırsal mahallelerde haftada iki kez yılan gördüklerini belirten vatandaşlar, yılanların zehirli olma tehlikesine karşı çok dikkatli davrandıklarını söyledi.

  • Evlerinde daha önce hiç yılan görmediklerini kaydeden Gözpınar köyü sakinlerinden Ahmet Çekin, zehirli ve tehlikeli oldukları için yılanları öldürmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Çekin, "Sıcak havalar birden bastırdı. Daha önce yılanları bağ, bahçede görüyorduk, şimdi evde görünce baya şaşırdık. Oldukça da büyük yılanlar. Bizde bu duruma alışık değiliz, yılanların zehirli olup olmadığını da bilmiyoruz. Yetkililerden yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz" dedi.

Dev yılan köylülerin kabusu oldu
GÜNDEM
Dev yılan köylülerin kabusu oldu

Yağışlar sonrası ortaya çıktılar
GÜNDEM
Yağışlar sonrası ortaya çıktılar

Öğretmen tarafından görüntülendi: Brezilya değil Yüksekova
FOTOĞRAF 7
Title
İlçeye 21 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyüne giden öğretmen Ümit Bartın, dinlendiği sırada karşılaştığı manzara karşısında şok geçirdi.
Title
Bir arada gördüğü yılanları görüntüleyen Bartın, bulunduğu noktanın halk arasında 'yılan pınarı' olarak bilindiğini söyledi.
Title
Bartın sözlerini şöyle sürdürdü: Brezilya'nın Yılan Adası gibi onlarca yılan karşımda duruyordu.
Title
Yaşadığım yerde bu durumun olması beni ayrı mutlu etti. Hemen yanımdaki malzemeleri kurup yılanları videoya çektim.
Title
Onların da zarar görmeyeceği şekilde herhangi bir müdahalede bulunmadan farklı farklı noktalardan ve özellikle yılanların toplandığı yerlerden görüntü almaya çalıştım.
Title
Title
Öğretmen tarafından görüntülendi: Brezilya değil Yüksekova
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlik yapan ve bisikletiyle sürekli köyleri gezen Ümit Bartın, yılan sürüsüyle karşılaştı.


KKTCden Doğu Akdeniz açıklaması

KKTC'den Doğu Akdeniz açıklaması
ABD, Türk jetlerine dokunamaz

ABD, Türk jetlerine dokunamaz

Yaptırım gelse de hava kuvvetlerinin yol haritası hazır.
Ve proje raydan çıktı

Ve proje raydan çıktı

​CHP'nin İstanbul adayı öfke kontrolünü kaybetti.
Oylar nasıl çaldırılır?

Oylar nasıl çaldırılır?

​35 yıllık sandık başkanı 5 maddede açıkladı.
VIP işgaline<br>Atatürk kılıfı

VIP işgaline
Atatürk kılıfı

CHP 'it' skandalını örtmek için Atatürk'e hakaret yalanını ortaya attı.
Kuvvetli<br>yağış geliyor

Kuvvetli
yağış geliyor

​Meteoroloji 17 ili öğleden sonra için uyardı.
Süper Lig'e geliyor

Süper Lig'e geliyor

Galatasaray'a transferde Manuel Fernandes çalımı.
Baas yeniden<br> umut olabilir

Baas yeniden
umut olabilir

Zekeriya Kurşun, Ortadoğu'yu kuran ideolojileri anlattı.

Polis ateş<br>ederek durdurdu

Polis ateş
ederek durdurdu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar.
İkinci dalga

İkinci dalga

​İstanbul kararının ardından satılık ilanları arttı.
Son 20 gün

Son 20 gün

​Evleneceklere ve evini yenileyeceklere çağrı.
Sona ermiş değil

Sona ermiş değil

Otomotivde kafaları karıştıran ikinci açıklama.
Şimdi sıra <br>İzlanda'da

Şimdi sıra
İzlanda'da

Yapılan terbiyesizliğe sahada cevap verecekler.
Otobüs<br>otomobili biçti

Otobüs
otomobili biçti

​Gezi yolunda yaşanan faciada 4 kişi öldü.
Trump'ın İran dayanağı sahte çıktı

Trump'ın İran dayanağı sahte çıktı

​Skandalın ortaya çıkmasının ardından kapatılacak.
Adana'da<br>FETÖ operasyonu

Adana'da
FETÖ operasyonu

Yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.