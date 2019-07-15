İlerleyerek bir arada kalacağız

Tarihimizin en büyük ihanet hareketinin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesinde, risk altında bir teknoloji şirketi olmamız nedeniyle büyük bir sınavdan geçtik.

Tarafını her zaman Türkiye’den yana belirleyen Turkcell ailesi olarak iletişimi sekteye uğratmak adına gerçekleştirilen saldırıları bertaraf ettik.

Ülkemize, demokrasiye ve birbirimize bağlılığımızı açıkça ortaya koyduk. Bu bağlamda ülkesine ve demokrasisine sahip çıkan halkımızın hizmette kesinti yaşamaması için kapasitemizi artırdık, birbirleriyle haberleşmesi için ‘Acil Durum Paketi’ hazırladık.

Aradan geçen sürede Türkiye’nin Turkcell’i olarak, ülkemize her alanda değer katmak ve insanımıza layık olduğu hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Bu vesileyle ülkemiz için can veren tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle bir kez daha anıyoruz.

Milli irade ve demokrasiden yana saf tutan, inisiyatif alarak ilk harekete geçen kurumlardan biri olmanın gururunu hep yaşayacağız.

Böylesine olağanüstü bir durumda tekrar anlaşıldı ki altyapı ve veri güvenliği bir ülke için hayati önem taşıyor. Bu konuda yapılacak çalışma ülkeyi kalkındırmak ve daha ileri taşımakla kalmayıp milli güvenliği konusunda da kendinden emin olmasını sağlayacak.

“Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı” düsturumuzdan vazgeçmeyerek bu konuda çalışmayı sürdürüyoruz. Bilginin en büyük kuvvet olduğunun farkında olarak ülkemizi dış tehditlere karşı korumanın yollarından birinin verilerimize sahip çıkmak olduğunu altını çiziyoruz.

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Bu hain girişim hepimize aynı gemide olduğumuzu hatırlattı. Ortak geleceğe bakmamızı sağladı.

O ortak gelecek, şimdi önümüzde duruyor. Biz de üzerimize düşeni yaparak 5G, yapay zeka, inovasyon, veri güvenliği gibi konularda Türkiye’nin küresel söz sahibi, karar verici, teknoloji tüketen değil üreten ülke konumunda olmasını sağlayacak adımları atıyoruz, atacağız.

Milletinin ve devletinin yanında yer alan, Türkiye’nin Turkcell’i olarak biliyoruz ki, ilerleyerek bir arada kalacağız. Buna kuşkumuz yok.

Murat Erkan Turkcell Genel Müdürü