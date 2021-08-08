Gündem İletişim Başkanı Altun 239 yangının 234ü kontrol altına alındı
ANKARA

İletişim Başkanı Altun: 239 yangının 234'ü kontrol altına alındı

İletişim Başkanı Altun, 47 ilde çıkan toplam 239 yangından 234'ünün yoğun ve gayretli çalışmalar sonucu kontrol altına alındığını, yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 252 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanı Altun: 239 yangının 234ü kontrol altına alındı
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son 12 gündür orman yangınlarıyla devletin tüm imkanlarını kullanarak büyük bir özveriyle mücadele ettiklerini bildirdi.

Altun, "Şu ana kadar 47 ilimizde çıkan toplam 239 yangının 234’ü yoğun ve gayretli çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı ilk andan itibaren büyük bir koordinasyonla sahada olan ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanımızın anbean takip ettiği çalışmalara 6 bine yakın personel, 16 uçak, 9 İHA, 65 helikopter, 150 iş makinesi ve 850 arazöz katıldı. Yangının yol açtığı hasarları gidermek için 79 milyon 400 bin TL nakdi yardımın gönderildiği afet bölgelerinde 4 bin 409 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor. Günlük 284 bin 852 kişi/öğün sıcak yemeğin dağıtıldığı bölgelerde 351 bin 310 kumanya vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır" dedi.

'252 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULACAK'

Altun, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden ortaya çıkan zararların hızla giderildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Evleri yangından zarar gören vatandaşlarımızın yeni evlerinin temeli de atıldı ve inşa çalışmaları hızla başladı. Devletimiz, tüm imkanlarıyla milletimizin hizmetindedir. Hamdolsun, yangınların önemli ve büyük bir kısmı söndürüldü. Yıl sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 252 milyon fidanı topraklarımızla buluşturup dört bir yanı yeniden yeşillendireceğiz. Bir kez daha ifade etmek isterim, kıymetli vatandaşlarımızın kaynağı belirsiz, asılsız haberlere itibar etmemesinde ve büyük bir özveriyle gerçekleştirilen çalışmaları doğrudan sahadan aktaran resmi kurumlarımız ve yetkili merciler üzerinden takip etmesinde büyük yarar vardır."

Bursa'da yol kenarındaki yangını gören vatandaşlar araçlarını durdurarak yangını söndürdü
OYNAT 00:26
Bursa'da yol kenarındaki yangını gören vatandaşlar araçlarını durdurarak yangını söndürdü
Bursa'da İzmir yolu kenarında başlayan yangını gören vatandaşlar, araçlarını durdurup yangına müdahale etti. Vatandaşların araçlarından inerek yangın tüpleri ve pet şişelerdeki su ile yangını söndürmeleri dikkat çekti.

Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde Bursa Karacabey yolunun kenarındaki çalılık alanda yangın çıktı. Araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar yangını görür görmez araçlarını durdurup yangına yangın söndürme tüpleri ve pet şişelerdeki su ile müdahale etti.

Vatandaşların zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü

Bakan Karaismailoğlu: Yeniköy ve Kemerköy'deki termik santraller güvence altında
GÜNDEM
Bakan Karaismailoğlu: Yeniköy ve Kemerköy'deki termik santraller güvence altında

İHA'lar dakikada 35 milyon dekarlık ormanlık alanı tarıyor
GÜNDEM
İHA'lar dakikada 35 milyon dekarlık ormanlık alanı tarıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangının sönmesiyle rezervasyonlar arttı
EKONOMİ
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangının sönmesiyle rezervasyonlar arttı
Abone Ol Google News
Rizede korku dolu anlar

Rize'de korku dolu anlar

6 kişi mahsur kaldı.
Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
hemen şubeye koştu

'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin.'

​Kemerköy Termik Santralinde elektrik üretimi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.