İletişim Başkanı Altun açıkladı: Koronavirüs için yerli ilaca satış izni çıktı

Ekonomi

Kritik tarih 11 Mayıs: AVM'lere eskisi gibi gezmeye değil alış-verişe gidin

Koronavirüs nedeniyle kapılarını kapatan AVM'ler pazartesi günü yeniden faaliyete başlıyor. Uzmanlar, AVM yönetimlerinin ateş ölçümü, maske zorunluluğu ve sosyal mesafe gibi bir takım kuralların uygulanmasında çok katı olmaları ve vatandaşlara bu imkanların ücretsiz olarak sağlanması gerektiğine dikkat çekiyor. Bir diğer önemli uyarı da vatandaşlara: AVM'lerin koronavirüs öncesi olduğu gibi gezi alanları olmadığı ve daha çok ihtiyaç giderme yerleri olduğunun vatandaşlar tarafından iyi bilinmesi gerekiyor.