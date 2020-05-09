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Gündem İletişim Başkanı Altun açıkladı Koronavirüs için yerli ilaca satış izni çıktı
ANKARA

İletişim Başkanı Altun açıkladı: Koronavirüs için yerli ilaca satış izni çıktı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Altun, yerli bir ilaç firması tarafından, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca, satış izninin verildiğini aktardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

  • Altun, yerli bir ilaç firması tarafından, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca, satış izninin verildiğini aktararak "Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul’daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

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