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ANKARA

İletişim Başkanı Altun: Bayram sonrası hayatın normale dönmesini ümit ediyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle her türlü tedbirin alındığını belirten Altun, "Sıkı tedbirleri artırarak bayram sonrasında hayatın normale dönmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçen Türkiye, alınan sıkı tedbirlerle normal hayata geçmek için gün sayıyor. Her geçen gün daha umut verici haberler gelirken, son olarak İletişim Başkanı
Fahrettin Altun da Twitter hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, hükümetin hem yurt içinde hem de yurt dışında koronavirüsle mücadele ederken, bir yandan da Suriye, Libya ve Ege Denizi gibi dış politika meselelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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"Hiçbir terör grubunun varlığına müsaade etmeyeceğiz"

Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirtmiş olduğu üzere, Suriye rejimi mevcut durumdan istifade etmeye çalışıyor. Türkiye, 5 Mart'ta Rusya ile vardığı mutabakata sadık kalmaya devam ederken, rejim provokasyonlarını sürdürüyor. Ancak rejimin İdlib'deki ihlallerine izin vermemekte kararlıyız. Bu bölgede hiçbir terör grubunun varlığına müsaade etmeyeceğiz"

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  • Darbeci Hafter güçlerine karşı meşru Libya hükümetinin son zamanlarda elde ettiği kazanımların, Türkiye'nin desteğinin meyvelerini verdiğini gösterdiğini ifade eden Altun, "Libya ile anlaşmamıza bağlı kalmaya devam edeceğiz. Salgın ortamından çıkar sağlamaya çalışanlar yalnızca alçak rejimler ya da darbeciler değil. Terör örgütü PKK da ülkemize karşı saldırı düzenlemeye çalışıyor ancak bu saldırıları her gün engellemeye devam ediyoruz ve operasyonlarımızı durmaksızın sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

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'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 5 bin solunum cihazı üretilecek"


Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsü yenmek için sosyal mesafenin öneminin altını bir kez daha çizdiğini belirterek, "Hastanelerdeki kapasitemiz artıyor ve tedarik zincirimizde de bir sorun yaşamıyoruz. En ön saflardaki kamu çalışanlarımız ihtiyacı olanlara gerekli malzemeleri tedarik etmeye devam ediyor. Bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske dağıtımı yapıyoruz ve ilaç ya da solunum cihazı eksikliğimiz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda bir araya gelen firmalarımız mayıs ayının sonuna kadar 5 bin solunum cihazı üretmiş olacaklar" dedi.

"Bu zorluğun üstesinden hep birlikte geleceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında bütün imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Altun, "Vatandaşlarımız yetkililerin tedbirlere ilişkin yönlendirmelerine büyük oranda uyuyor. Bu mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Bu zorluğun üstesinden hep beraber geleceğiz" ifadelerine yer verdi.

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