Gündem İletişim Başkanı Altun Boğaziçinde huzuru temin etmek için gerekeni yapacağız
POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun: Boğaziçi'nde huzuru temin etmek için gerekeni yapacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili, "Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili açıklama yaptı. Paylaşımında, eylemde gözaltına alınan 108 kişiden sadece 7'sinin üniversite öğrencisi olduğuna dair habere de yer veren Altun, "Tabloda duruşumuz da net. Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Bir üniversitenin üç başarı kriteri vardır; araştırma, eğitim ve topluma hizmet. Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

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