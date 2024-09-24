İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız dünyaya ve uluslararası topluma çağrılarda bulunacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, barışın anahtarı olmak için küresel sorunlarda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dünyaya ve uluslararası topluma, vicdanı acıtan sorunlarla ilgili çağrılarda bulunacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta BM 79. Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.