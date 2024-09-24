İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız dünyaya ve uluslararası topluma çağrılarda bulunacak

"Biz de bir kez daha 'daha adil bir dünya mümkündür' ve 'dünya 5'ten büyüktür' çağrılarımızdan hareketle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle 'Birleşmiş Milletler'i kapsayıcı vasfına yakışan, daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yeniden yapılandırılması gerekliliğini, uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde, ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türkleri'ne yönelik zulme son vermesi ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanıması gerekliliğini, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sürmesinin, tüm tarafların hak ve hukukuna saygı gösterilmesine bağlı olduğunu, Filistin halkına yönelik zulüm sürdükçe, Orta Doğu'nun kalıcı barış ve istikrara kavuşmasının mümkün olmadığını, bunun için işgal, ilhak ve yasa dışı yerleşim politikalarına mutlaka ve derhal son verilmesi gerekliliğini,