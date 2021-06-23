İletişim Başkanı Altun darp edilen İHA muhabiri Mustafa Uslu'yu aradı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün de aralarında olduğu dört çalışan tarafından dün feci şekilde darp edilmişti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mustafa Uslu’yu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Gazeteci Uslu’ya yapılan saldırıyı kınayan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti.

OYNAT 01:09 İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciyi feci şekilde darp etti İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası'nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan'ın korumalarının saldırısına uğradı. Uslu, Türkkan'ın 4 korumasının 'Sen nasıl çekim yaparsın' diyerek üstüne yürüdüğünü söyledi. Yüzü kanlar içinde kalan ve vücudunda yaralar oluşan Uslu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. BiP'te paylaş

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'Biz bunun peşini bırakmayacağız'

İHA muhabiri Uslu’nun görevi başında böyle menfur bir saldırıya uğramasından üzüntü duyduğunu söyleyen İletişim Başkanı Altun, “Çok kızdım, öfkelendim ve canım sıkıldı. Bu gerçekten kabul edilemez bir şey. İnşallah en kısa zamanda şifa bulursunuz. Cenab-ı Allah’tan bunu niyaz ediyorum. Ben tweet de attım. Bu barbarlık, kan donduran bir şey, insanlık dışı bir saldırı. Siz orada görevinizi yapıyorsunuz. Bir gazeteci olarak orada bulunuyorsunuz. Dünyanın neresinde olursa olsun bu bir haber. Orada kaçak bir yapı yıkılıyor, bilinen bir kişinin yapısı. Bunu sizin haber yapmanızdan daha doğal bir şey daha olamaz. Ağzından basın özgürlüğünü düşürmeyenler sözüm ona haber alma özgürlüğünü düşürmeyenler, şimdi seslerini çıkarmıyorlar. Gerçekten öfkeleniyorum, canım sıkılıyor. Burada resmen suçlarını bastırmak için kötülük yapmış oldular. Burada kabul edilebilir bir şey değil. Biz bunun peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da selamını ileten Altun, ”Geçmiş olsun diklerini iletiyorlar. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Haber yapıyorsunuz ve buna karşı böyle bir barbarlık içerisinde olmaları kabul edilebilir bir şey değil. Ben İletişim Başkanı olarak her zaman yanınızdayım. Saldırganların da hukuk önünde hesap vermesi için konunun takipçisi olacağız. Elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Gerçekten çok büyük bir soğukkanlılıkla bu vahşete karşı kalmışsınız. Onun için de sizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

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OYNAT 02:01 Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntülerken saldırıya uğrayan İHA muhabiri yaşadıklarını anlattı İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, TVNET'e konuştu. Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen Uslu, 'Yanıma 4 kişi geldi ve küfür edip saldırmaya başladı. Birisi yumruk attı ve yüzüm kesildi. Vurmak için vurduklarını düşünmüyorum, direk öldürmeyi amaçladıklarını düşünüyorum. Çünkü yere düştüm ve beni tekmelemeye başladılar. Suratıma, yüzüme ve vücudumun çeşitli yerlerine tekme attılar. 'Yediğin dayak yetmedi mi, seni illa öldürmemiz mi lazım?' deyip yakama yapışıp gittiler.' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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'Bu siyaset üstü, ideoloji üstü bir şey'

Bu durumun siyasetin üzerinde bir durum olduğunu söyleyen Altun, “Siz görevinizi yapıyorsunuz. Orada bir basın mensubunun böyle bir saldırıya uğraması benim yürüttüğüm görev adına da doğrudan tepki göstermem gereken bir şey. İnsan olarak tepki göstermem gereken bir şey. Bu siyaset üstü bir şey, ideoloji üstü bir şey. Ne yazık ki bu barbarlığı yapanları da tanıyoruz. Bu çok adice bir şey. Hukuk önünde bu faillerin hesap vermesi için biz süreci yakında takip edeceğiz inşallah. Bunlar sizlere çok farklı şekillerde sağdan soldan yaklaşmaya çalışacaklardır. Siz gözünüzü budaktan sakınmayın. Hiç tedirginliğiniz, korkunuz olmasın. Sonuçta burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada devlet var, nizam var. Bu barbarlığı yapanlar hesap verecekler, endişeniz olmasın” şeklinde konuştu.

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GÜNDEM İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı