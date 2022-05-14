İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyona karşı mücadele edeceğiz İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı"nda açıklamalarda bulunuyor. Altun burada yaptığı konuşmada, "Dezenformasyona karşı birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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