Gündem İletişim Başkanı Altun Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet asla kabul edilemez
POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun: Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet asla kabul edilemez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, A Haber ekibine yönelik saldırıyı kınayarak, "Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet, asla kabul edilemez" dedi.

Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanı Altun: Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet asla kabul edilemez
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "A Haber ekibinin Şile'de haber takibi yaparken İBB çalışanları tarafından hakaret ve fiziksel saldırıya uğramalarını kınıyorum. Darp edilen kameraman Ayhan Arıtürk ve muhabir Çağdaş Evren Şenlik ile A Haber ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet, asla kabul edilemez. Bu vandallık aynı zamanda medya özgürlüğüne de bir saldırıdır. Basın özgürlüğünü dilinden düşürmeyenlerin, bu saldırıya seslerini çıkarmamaları onlar adına bir utanç vesikası olarak kalacaktır" dedi.

DHA

İzmir'de yaşayan genç kadın: Sokakta başörtümü açıp 'AK Parti'nin köpeğisin' diyerek saldırdılar
GÜNDEM
İzmir'de yaşayan genç kadın: Sokakta başörtümü açıp 'AK Parti'nin köpeğisin' diyerek saldırdılar
Abone Ol Google News
Duyarsız tatilciler

Duyarsız tatilciler

​Mudanya sahilleri çöplüğe döndü.
Güney Koreden getirildi

Güney Kore'den getirildi

​Hem ithalatı azaltacak hem kazanç kapısı olacak.
MSB: 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verildi 7 terörist etkisiz hale getirildi

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

Maskesiz ve sigara içiyordu

Maskesiz ve sigara içiyordu

​Yusuf Güney, tartıştığı taksiciden şikayetçi oldu.

​15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği yaşanıyor.

Eve havalandırma boşluğundan girmek istedi, hayatını kaybetti.

​Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü.
Tüyler ürperten şüpheli ölüm

Tüyler ürperten şüpheli ölüm

​Cansız bedeni köprünün korkuluklarına asılı halde bulundu.

​15 bin yıllık buzulda 28 yeni virüs bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.