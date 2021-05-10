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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun: İsrail'in yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki saldırılarına tepki göstererek "İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanı Altun: İsrailin yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz
Fahrettin Altun

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı. Saldırıların ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kaydetti.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

  • Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.
  • Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.
  • Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.
  • Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, “Kudüs Günü” olarak kutluyor.
  • Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.
  • Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

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