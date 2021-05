İletişim Başkanı Altun: İsrail'in yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı. Saldırıların ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kaydetti.

Devlet terörü işleyen İsrail, 3’ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail’e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail’in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. REKLAM May 10, 2021

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, “Kudüs Günü” olarak kutluyor.

Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

GÜNDEM TBMM'den İsrail'e ortak kınama

DÜNYA Beyaz Saray işgalci İsrail'in saldırılarını kınamaktan kaçındı

DÜNYA İşgalci kuvvetler Mescid-i Aksa'da akşam namazından sonra yeniden cemaate saldırdı