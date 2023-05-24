İletişim Başkanı Altun: Karşımızda terör örgütlerine umut vaat eden bir muhalefet var

“İşin hazin yanı ise bunlardan ‘Bizim terör örgütlerinin desteğine ihtiyacımız yok. Biz bu açıklamalardan beriyiz’ gibi bir reddiyeyi de duymadık, ne yazık ki duyamadık. Bu da milletimiz tarafından terör örgütleriyle kol kola olmalarının zımni (kapalı bir biçimde söylenen) bir kabulü olarak algılandı. Terör örgütünün ve onun siyasi uzantısının söylemlerinin bir muhalefet partisi ve onun cumhurbaşkanı adayınca dillendirilmesi, Türk demokrasisine kara bir leke olarak geçmiştir. Bu iş birliği ortaya döküldüğünde ise sarıldıkları yalanlarla, iftiralarla, dezenformasyonlarla siyaset sahnesini kirletmeye çalıştılar. Ancak milletimiz terör örgütleriyle beraber seçim kampanyası yürütenlere cevabını 14 Mayıs’ta verdi ve inanıyoruz ki 28 Mayıs’ta da çok güçlü bir şekilde vereceği cevapla böyle bir tabloyu kabul etmediğini ve asla kabul etmeyeceğini milletimiz bir kez daha gösterecektir”