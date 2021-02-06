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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun: Sosyal medya platformları her geçen gün toplumu kuşatıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformlarının son zamanlarda artan engelleme girişimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Altun şunları söyledi:

Millet temsilcilerinin sesi kısılıyor

Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez.

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Değerleri yok saymak platformların misyonu haline geldi

Toplumları ifsad etmek, millî ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı “sanal kaotiklik” illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir.

"Asla izin vermeyeceğiz"

Küresel sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformlar “zihin ve değerler sömürüsünde” üzerine düşeni çok iyi yapmaktadır. Bu keyfîliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz.

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