Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İletişim Başkanı Altun Terör örgütlerinden medet uman ve Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan bir muhalefet var
POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun: Terör örgütlerinden medet uman ve Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan bir muhalefet var

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'nin son günlerdeki gündemine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin koronavirüs sürecinde verdiği mücadelenin başarısında millet ve devlet bütünlüğünün önemine vurgu yapan Altun, temel ihtiyaç malzemelerinin temini noktasında tüm dünyaya örnek olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürecin yönetilmesinde kritik rol oynadığı değerlendirmesinde bulunan Fahrettin Altun ''21.asrın Türkiye'nin asrı'' olacağını ifade etti. Ayrıca muhalefeti yönelik eleştirel ifadeler kullanan İletişim Başkanı Altun, ''Gayri milli bir muhalefet bizleri paçalarımızdan aşağıya doğru çekmeye çalışmaktadır.Terör örgütlerinden medet uman ve milletin değerleriyle kavga eden anti-demokratik bir muhalefet var.'' dedi. Son olarak Türkiye ekonomisine ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yapılan saldırılara da değinen Altun, bu saldırıların altında Türkiye'yi yeniden 18 yıl öncesinin bağımlılık düzenine mahkum etme arzusunda olan kişi ve kurumların olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Millet ve devlet ne zaman el ele verse sonuç zafer olmuştur

Altun insanlık, tarihin zorlu dönemlerinden birinden daha geçtiğini belirtirken Türkiye'nin bu süreçten en az şekilde etkilenmek için her alanda çok değerli bir mücadele verdiğini ve vermeye devam edeceğini ifade etti. Fahrettin Altun ''Tecrübeyle sabittir ki, millet devlet ne zaman el ele verse sonuç hep zafer olmuştur.'' yorumunda bulundu.

Sağlık ve diğer alanlarda iyi sınavlar vermeye devam ediyoruz

  • Altun sağlık sektöründe ve diğer alanlarda iyi bir sınav verdiklerini, vermeye de devam ettiklerini belirtti. Bu mücadelede de devlet ve millet bütünleşmesine vurgu yapan İletişim Başkanı Altun ''Nasıl ki terörle mücadelede önemli başarılar elde etmişsek ve bu başarıları devam ettirebiliyorsak bu krizi de aynı şekilde devlet millet bütünleşmesiyle, dayanışmasıyla aşıyoruz.'' ifadelerini kullandı

Dünyaya örnek olduk

Sağlık sisteminin ülke genelinde sağlam şekilde kalması ve tedarik zinciri noktasında bir sorunun yaşanmaması durumuna dikkat çeken Altun ''Salgınla mücadelemiz süresince fiziki mesafenin temini, sağlık sisteminin ayakta kalması, temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili üretim ve tedarik zincirlerinin aksamaması ve de kamu düzeninin korunması konularında dünyaya örnek adımlar attık.'' dedi.

Salgınla mücadelede yeni hükümet sistemi kilit rol oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede Cumhurbaşkanlığı sisteminin önemine değinen Altun ''Salgına karşı mücadelemizde başarının anahtarı, yeni hükümet sistemimizin avantajlı yönetim biçimi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğidir. Onun gayreti, Cumhur ittifakının desteği ve milletin onayıyla getirilen yeni sistem, bu krizde milletimizin övgüsüne yeniden mazhar olmuştur.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan liderliğinde salgın sonrasına hazırlanıyoruz

Erdoğan'ın koronavirüs sonrası ''yeni bir dünya düzeni'' söylemine de değinen İletişim Başkanı Altun ''Bir yandan koronavirüsle mücadele ederken, diğer yandan da salgın sonrasına yönelik hazırlıklarımız devletin her kademesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir titizlikle devam etti. Salgınla mücadelede elde ettiğimiz başarının devamı için büyük bir gayret sarfediyoruz.'' dedi.

Yeni bir dünya kurulacak: Salgın sonrasına hazırlık yapmalıyız
GÜNDEM
Yeni bir dünya kurulacak: Salgın sonrasına hazırlık yapmalıyız

21. asır Türkiye'nin asrı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel düzende değişim olacağına yönelik söylemlerine vurgu yapan Altun ''Cumhurbaşkanımızın “Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. İnşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz” sözlerini düstur edindiğimiz ve bunun için durmaksızın çalıştığımız günlerden geçiyoruz.'' paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu salgınla dünyada köklü değişimler yaşanabilir
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu salgınla dünyada köklü değişimler yaşanabilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır. Bu salgınla dünyada köklü değişimler yaşanabilir' dedi.


Gayri milli muhalefet bizi aşağıya çekmeye çalışıyor

Türkiye'nin koronavirüs sürecinde yakaladığı başarılar karşısında muhalefetten gelen eleştirilere de değinen Altun, ''Türkiye böylesine bir ivme yakalamış, salgınla mücadelede parmakla gösterilen bir başarıyı sağlamışken, maalesef yalan, hurafe ve kinden beslenen gayri milli bir muhalefet bizleri paçalarımızdan aşağıya doğru çekmeye çalışmaktadır. Çabaları beyhudedir! dedi.

Terör örgütlerinden medet uman ve Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan bir muhalefet var

Fahrettin Altun Türkiye'deki muhalefete yönelik ''Muhalefet, demokratik siyasetin asli unsurudur. Ülke ve kamu çıkarına hareket eden bir muhalefet başımızın tacıdır. Ancak karşımızda, Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan, terör örgütlerinden medet uman ve milletin değerleriyle kavga eden anti-demokratik bir muhalefet var!'' şeklinde konuştu.

CHP'nin İl Başkanı seçtiği Kaftancıoğlu, 'PYD bir terör örgütüdür' diyemiyor!​​
OYNAT 02:36
CHP'nin İl Başkanı seçtiği Kaftancıoğlu, 'PYD bir terör örgütüdür' diyemiyor!​​
CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında 'PYD terör örgütü müdür?' sorusuna bir türlü terör örgütüdür diyemedi.

Bu muhalefet ekonomik kriz için ellerini ovuşturuyor

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Altun ''Bu gayrı milli muhalefet şimdi de Türkiye’nin salgın sonrasında ekonomi alanında bir kriz yaşayacağı beklentisiyle ellerini ovuşturmakta, bu yönde küresel güç odaklarının ekonomi yönetimimize yönelik operasyonlarını ve hamlelerini açıkça desteklemektedir.'' ifadelerini kullandı.

Kimden yanasınız? Türkiye'den yana değilsiniz!

  • Altun muhalefete ''O zaman şu soruyu sormak kaçınılmazdır. Kimden yanasınız?'' sorusunu yöneltirken ''Dünyayı eşitsizlikler inşa ederek sömüren ve vahşi ekonomik düzenin temsilciliğini yapan küresel güç odaklarının hadsiz saldırılarından medet umduğunuza göre, Biz’den, Bu Ülke’den, Millet’ten, Türkiye’den yana değilsiniz!'' dedi.

Ekonomiye saldıran alçaklar Türkiye'den korkuyorlar!

Türkiye ekonomisine yönelik son dönemde içeriden ve Londra merkezli yapılan operasyonlara da değinen Altun ''Çok iyi biliyoruz ki, insanlık tarihinin salgın örneklerine baktığımızda erken başarı sağlayan ülkeler, salgını kontrol altına aldıktan sonra ekonomik sıçrama gerçekleştirebiliyorlar. Ekonomi yönetimimize saldırılar Türkiye’nin salgından güçlenerek çıkmasından korkuyorlar!'' dedi.

Finansal teröre suçüstü: Darbeciler içeriden, patronları Londra'dan harekete geçti
EKONOMİ
Finansal teröre suçüstü: Darbeciler içeriden, patronları Londra'dan harekete geçti

Berat Albayrak'a yönelik saldırıların amacı bağımlılık düzenine geri döndürmek

Berat Albayrak

Son dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yapılan eleştirilere de değinen İletişim Başkanı Altun, ''Ekonomimize, ekonomi yönetimimize, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a yönelik saldırıların arkasında ülkemizin “post-Korona” döneminde gerçekleştireceği ekonomik ve sosyo-politik sıçramayı engellemek, ülkemizi yeniden 18 yıl öncesinin bağımlılık düzenine mahkum etmek yatmaktadır.'' yorumunda bulundu.

Kötüye değil, iyiye gideceğiz!

  • Çok sayıda konudan medet uyarak Türkiye'nin kötüye gitmesini isteyenlere yönelik açıklamada bulunan Altun ''Evet, darbelerden, doğal afetlerden, terörden ve salgın hastalıklardan medet uman ancak bunların hiçbirinden bekledikleri sonucu elde edemeyen küresel ve onların güdümündeki ulusal vesayet odaklarının son umudu ekonomimizin kötü gitme ihtimali... Kötüye değil, iyiye gideceğiz!'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan ayakta alkışlanan sözler: Başaramayacaksınız!
OYNAT 01:01
Erdoğan'dan ayakta alkışlanan sözler: Başaramayacaksınız!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen odaklara karşı söyledikleri salondan büyük alkış aldı.
Abone Ol Google News
Altundan muhalefete: Gayri millisiniz!

Altun'dan muhalefete: Gayri millisiniz!

​Terör örgütlerinden medet umup, düşmanlarımızla işbirliği yapıyorlar.
Sosyal mesafe on santim!

Sosyal mesafe on santim!

​Sokaklar salgın öncesindeki dönemi aratmayan görüntülere sahne oldu.
Şov yok icraat var

Şov yok icraat var

​AK Parti belediyeleri iki milyon aileye destekte bulundu.
Bu karar<br>emsal olmasın

Bu karar
emsal olmasın

​Ankara'da FETÖ'yü sevindiren karar.
Bin nükleer<br>başlık üretelim

Bin nükleer
başlık üretelim

Salgın geriliminde Çin'den soğuk mesaj.
Camiler<br>mahzun kaldı

Camiler
mahzun kaldı

​Asırlara meydan okuyan camilerde sessizlik hakim.

Marmaray'da tarihi an

Marmaray'da tarihi an

​İlk yurt içi yük treni kıtalar arası geçiş yaptı.
Dört milyonu aştı

Dört milyonu aştı

​Koronavirüs bulaşan kişi sayısı hızla yükseliyor.

Sokağa çıkma <br>yasağı başladı

Sokağa çıkma
yasağı başladı

​Bu hafta sonu 24 ilde uygulanacak.
Darbeci Hafter ramazan dinlemiyor

Darbeci Hafter ramazan dinlemiyor

Roketle saldırdı, dört kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'da sessizlik

İstanbul'da sessizlik

Cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Hizmete girdi

Hizmete girdi

​Yerli ve milli savunma sanayisinde dev adım.
Küresel dayanışma sınavı

Küresel dayanışma sınavı

​DSÖ'den koronavirüs açıklaması.
Sürpriz ilaç

Sürpriz ilaç

Koronavirüs tedavisinde etkili olduğu ortaya çıktı.
Koronavirüs gölgesinde ramazan

Koronavirüs gölgesinde ramazan

​Dünyanın dört bir yanından ramazan manzaraları...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.