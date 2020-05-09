İletişim Başkanı Altun: Terör örgütlerinden medet uman ve Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan bir muhalefet var

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Millet ve devlet ne zaman el ele verse sonuç zafer olmuştur

Altun insanlık, tarihin zorlu dönemlerinden birinden daha geçtiğini belirtirken Türkiye'nin bu süreçten en az şekilde etkilenmek için her alanda çok değerli bir mücadele verdiğini ve vermeye devam edeceğini ifade etti. Fahrettin Altun ''Tecrübeyle sabittir ki, millet devlet ne zaman el ele verse sonuç hep zafer olmuştur.'' yorumunda bulundu.

Sağlık ve diğer alanlarda iyi sınavlar vermeye devam ediyoruz

Altun sağlık sektöründe ve diğer alanlarda iyi bir sınav verdiklerini, vermeye de devam ettiklerini belirtti. Bu mücadelede de devlet ve millet bütünleşmesine vurgu yapan İletişim Başkanı Altun ''Nasıl ki terörle mücadelede önemli başarılar elde etmişsek ve bu başarıları devam ettirebiliyorsak bu krizi de aynı şekilde devlet millet bütünleşmesiyle, dayanışmasıyla aşıyoruz.'' ifadelerini kullandı

Dünyaya örnek olduk

Sağlık sisteminin ülke genelinde sağlam şekilde kalması ve tedarik zinciri noktasında bir sorunun yaşanmaması durumuna dikkat çeken Altun ''Salgınla mücadelemiz süresince fiziki mesafenin temini, sağlık sisteminin ayakta kalması, temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili üretim ve tedarik zincirlerinin aksamaması ve de kamu düzeninin korunması konularında dünyaya örnek adımlar attık.'' dedi.

Salgınla mücadelede yeni hükümet sistemi kilit rol oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede Cumhurbaşkanlığı sisteminin önemine değinen Altun ''Salgına karşı mücadelemizde başarının anahtarı, yeni hükümet sistemimizin avantajlı yönetim biçimi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğidir. Onun gayreti, Cumhur ittifakının desteği ve milletin onayıyla getirilen yeni sistem, bu krizde milletimizin övgüsüne yeniden mazhar olmuştur.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan liderliğinde salgın sonrasına hazırlanıyoruz

Erdoğan'ın koronavirüs sonrası ''yeni bir dünya düzeni'' söylemine de değinen İletişim Başkanı Altun ''Bir yandan koronavirüsle mücadele ederken, diğer yandan da salgın sonrasına yönelik hazırlıklarımız devletin her kademesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir titizlikle devam etti. Salgınla mücadelede elde ettiğimiz başarının devamı için büyük bir gayret sarfediyoruz.'' dedi.

REKLAM

GÜNDEM Yeni bir dünya kurulacak: Salgın sonrasına hazırlık yapmalıyız

21. asır Türkiye'nin asrı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel düzende değişim olacağına yönelik söylemlerine vurgu yapan Altun ''Cumhurbaşkanımızın “Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. İnşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz” sözlerini düstur edindiğimiz ve bunun için durmaksızın çalıştığımız günlerden geçiyoruz.'' paylaşımında bulundu.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu salgınla dünyada köklü değişimler yaşanabilir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır. Bu salgınla dünyada köklü değişimler yaşanabilir' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Gayri milli muhalefet bizi aşağıya çekmeye çalışıyor

Türkiye'nin koronavirüs sürecinde yakaladığı başarılar karşısında muhalefetten gelen eleştirilere de değinen Altun, ''Türkiye böylesine bir ivme yakalamış, salgınla mücadelede parmakla gösterilen bir başarıyı sağlamışken, maalesef yalan, hurafe ve kinden beslenen gayri milli bir muhalefet bizleri paçalarımızdan aşağıya doğru çekmeye çalışmaktadır. Çabaları beyhudedir! dedi.

Terör örgütlerinden medet uman ve Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan bir muhalefet var

Fahrettin Altun Türkiye'deki muhalefete yönelik ''Muhalefet, demokratik siyasetin asli unsurudur. Ülke ve kamu çıkarına hareket eden bir muhalefet başımızın tacıdır. Ancak karşımızda, Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan, terör örgütlerinden medet uman ve milletin değerleriyle kavga eden anti-demokratik bir muhalefet var!'' şeklinde konuştu.

OYNAT 02:36 CHP'nin İl Başkanı seçtiği Kaftancıoğlu, 'PYD bir terör örgütüdür' diyemiyor!​​ CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında 'PYD terör örgütü müdür?' sorusuna bir türlü terör örgütüdür diyemedi.





BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Bu muhalefet ekonomik kriz için ellerini ovuşturuyor

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Altun ''Bu gayrı milli muhalefet şimdi de Türkiye’nin salgın sonrasında ekonomi alanında bir kriz yaşayacağı beklentisiyle ellerini ovuşturmakta, bu yönde küresel güç odaklarının ekonomi yönetimimize yönelik operasyonlarını ve hamlelerini açıkça desteklemektedir.'' ifadelerini kullandı.

Kimden yanasınız? Türkiye'den yana değilsiniz!

Altun muhalefete ''O zaman şu soruyu sormak kaçınılmazdır. Kimden yanasınız?'' sorusunu yöneltirken ''Dünyayı eşitsizlikler inşa ederek sömüren ve vahşi ekonomik düzenin temsilciliğini yapan küresel güç odaklarının hadsiz saldırılarından medet umduğunuza göre, Biz’den, Bu Ülke’den, Millet’ten, Türkiye’den yana değilsiniz!'' dedi.

Ekonomiye saldıran alçaklar Türkiye'den korkuyorlar!

Türkiye ekonomisine yönelik son dönemde içeriden ve Londra merkezli yapılan operasyonlara da değinen Altun ''Çok iyi biliyoruz ki, insanlık tarihinin salgın örneklerine baktığımızda erken başarı sağlayan ülkeler, salgını kontrol altına aldıktan sonra ekonomik sıçrama gerçekleştirebiliyorlar. Ekonomi yönetimimize saldırılar Türkiye’nin salgından güçlenerek çıkmasından korkuyorlar!'' dedi.

REKLAM

EKONOMİ Finansal teröre suçüstü: Darbeciler içeriden, patronları Londra'dan harekete geçti

Berat Albayrak'a yönelik saldırıların amacı bağımlılık düzenine geri döndürmek

Berat Albayrak

Son dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yapılan eleştirilere de değinen İletişim Başkanı Altun, ''Ekonomimize, ekonomi yönetimimize, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a yönelik saldırıların arkasında ülkemizin “post-Korona” döneminde gerçekleştireceği ekonomik ve sosyo-politik sıçramayı engellemek, ülkemizi yeniden 18 yıl öncesinin bağımlılık düzenine mahkum etmek yatmaktadır.'' yorumunda bulundu.

Kötüye değil, iyiye gideceğiz!