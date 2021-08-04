Gündem İletişim Başkanı Altundan ABDye sert tepki Türkiye kimsenin bekleme odası değildir
ANKARA

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye sert tepki : Türkiye kimsenin bekleme odası değildir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin bazı Afganların Türkiye dahil üçüncü ülkeler üzerinden ABD'ye göç başvurusu yapabilecekleri açıklamasına, "Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanı Altundan ABDye sert tepki : Türkiye kimsenin bekleme odası değildir
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin bazı Afganların Türkiye dahil üçüncü ülkeler üzerinden ABD'ye göç başvurusu yapabilecekleri açıklamasına ilişkin Bloomberg'e konuştu.

"Sınır güvenliğimizi muhafaza etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"


Altun, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD tarafından fonlanan proje ve kuruluşlarda çalışan bazı Afganistan vatandaşlarına üçüncü ülkelere giderek ABD'den sığınma talebinde bulunma çağrısını derin endişeyle karşılıyoruz. Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır. Bölgemizdeki koşullar ve ülkemizin 4 milyondan fazla sığınmacıya yıllardır ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, düzensiz göçü özendirecek böyle bir çağrı asla kabul edilemez. Sınır güvenliğimizi muhafaza etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanlığından ABD'ye 'Afgan göçmen' tepkisi: Sorumsuz ve ülkemize danışmadan alınan kararı kabul etmiyoruz
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığından ABD'ye 'Afgan göçmen' tepkisi: Sorumsuz ve ülkemize danışmadan alınan kararı kabul etmiyoruz

Afganistan'da Taliban korkusu: ABD'ye sığınmak istiyorlar
DÜNYA
Afganistan'da Taliban korkusu: ABD'ye sığınmak istiyorlar

ABD'den Afganistan açıklaması: Türkiye'nin Kabil Havaalanı güvenliğini sağlaması ABD için hayati önemde
DÜNYA
ABD'den Afganistan açıklaması: Türkiye'nin Kabil Havaalanı güvenliğini sağlaması ABD için hayati önemde
Abone Ol Google News
WhatsApp duyurdu

WhatsApp duyurdu

​Fotoğraflar sadece tek sefer görülebilecek.
Bölgedekievler tahliye ediliyor

Bölgedeki
evler tahliye ediliyor

Aydın'daki orman yangınında alevler yön değiştirdi.
Zeytinburnu sahilde asker kıyafetiyle gezen 9 Afgan sınır dışı ediliyor

​Yangın malzemelerindeki fırsatçılık üzerine bakanlık harekete geçti.

'Buradaki insanların hayatlarıyla oynamanıza kimse müsaade edemez'

​Yeni sevkiyat gerçekleştirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.