İletişim Başkanı Altun'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: ABD bu vahim hatadan gecikmeden dönmeli

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarına sert tepki gösterdi. Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, bütün adımlarını, herhangi bir ülkeyle gerilim oluşturmak için değil; milli güvenliğini sağlamanın yanı sıra bölgesel ve küresel istikrarı desteklemek amacıyla atmaktadır. Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır.

NATO müttefikimiz olan ABD'nin, Türkiye'yi yaptırımlarla hedef almak yerine, terör örgütleriyle ve bölgemizde çıkarcı hesaplar peşinde koşan üçüncü taraflara karşı mücadelemize destek olmasını bekliyoruz.

Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklık, kısa vadeli siyasi hedefler veya Türkiye karşıtı lobileri memnun etme uğruna kurban edilemeyecek kadar önemlidir. ABD'nin bu vahim hatadan gecikmeden döneceğine inanmayı sürdürüyoruz.

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