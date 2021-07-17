İletişim Başkanı Altun'dan Avrupa Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki: Faşizm mahkemelere sıçradı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Adalet Divanının Avrupa’daki şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine yönelik kararını kınadıklarını bildirdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Faşizmin hukuki zemine taşınması inanılır gibi değil. Bu yanlış karar, ırkçılığa meşruiyet kazandırma girişimidir. Avrupa, karanlık tarihinden kaçmak yerine onu kucaklamaya çalışıyor. İnsan haklarını ayaklar altına alan bu kararı kınıyoruz."