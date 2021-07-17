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ANKARA

İletişim Başkanı Altun'dan Avrupa Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki: Faşizm mahkemelere sıçradı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Adalet Divanı'nın, şirketlerin çalışanların başörtü takmasını yasaklayabileceğine dair verdiği karara tepki gösterdi. Altun yaptığı açıklamada, "Faşizmin hukuki zemine taşınması inanılır gibi değil.
Avrupa, karanlık tarihinden kaçmak yerine onu kucaklamaya çalışıyor. İnsan haklarını ayaklar altına alan bu kararı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İletişim Başkanı Altundan Avrupa Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki: Faşizm mahkemelere sıçradı
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Adalet Divanının Avrupa’daki şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine yönelik kararını kınadıklarını bildirdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Faşizmin hukuki zemine taşınması inanılır gibi değil. Bu yanlış karar, ırkçılığa meşruiyet kazandırma girişimidir. Avrupa, karanlık tarihinden kaçmak yerine onu kucaklamaya çalışıyor. İnsan haklarını ayaklar altına alan bu kararı kınıyoruz."

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