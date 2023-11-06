İletişim Başkanı Altun'dan Batılı medya şirketlerine 'Gazze' tepkisi: Bu ikiyüzlülüğü tarih asla affetmeyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da Anadolu Ajansı’nın düzenlediği "Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi: Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" programında konuştu.





Altun, İsrail'in Gazze'deki zulmünü örtbas etmek için Batı medyasının akıl almaz ve hayasız bir gayrete giriştiklerini belirterek, bu ikiyüzlülüğü tarihin asla affetmeyeceğini ifade etti.





İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ortak dil ve tarihin yanı sıra ortak gelecek paydasında buluşmanın ne denli önemli olduğunu açık şekilde idrak ediyoruz. Biz bu çatıyı ortak medya sütunlarıyla güçlendirme çabası içerisindeyiz





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Türk Devletleri Teşkilatı ile işbirliğine büyük önem veriyoruz ve liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla teşkilatın çalışmalarına destek olup, işbirliğini en üst düzeyde tutmaya çaba sarf ediyoruz.





Türk Haber Ajansları Birliği'nin kuruluşu, Türk Dünyası 2040 vizyonuna büyük katkı sağlayacak





İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Türkiye olarak gerek diplomatik girişimler, gerek insani yardım gayretleri, gerekse iletişim alanında ortaya koyduğumuz performansla bu alanda elimizden gelen çabayı ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz





Batılı ülkelerin, büyük medya şirketleri bu katliamı dünya kamuoyunun dikkatinden kaçırmak için akıl almaz ve hayasız bir gayrete giriştiler. Bu ikiyüzlülüğü ve kötülüğü tarih asla affetmeyecektir.



