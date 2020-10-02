Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İletişim Başkanı Altundan Cemal Kaşıkçı açıklaması Suudi katilleri Türkiyeye gönderin
POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Suudi katilleri Türkiye'ye gönderin

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iki yıl önce ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra Suudi Arabistan'dan gelen infaz timi tarafından öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Altun, "Hepimiz Cemal Kaşıkçı'nın katillerini tanıyoruz ve onlardan hesap sormalıyız. Suudi katilleri Türkiye'ye gönderin" dedi.

Haber Merkezi DHA
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi yetkililer tarafından katledilmesinin üstünden 2 yıl geçti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kaşıkçı'nın yıldönümünde Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın iki yıl önce bugün Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hain bir pusuya düşürüldüğünü belirten Altun, şunları kaydetti: "Cemal Kaşıkçı, Riyad’daki birinin, aralarında bir adli tıp uzmanı ve dublörün de olduğu bir suikast timini, ellerinde bir kemik testeresiyle, kendisini öldürmek için gönderdiğinden habersizdi. Kaşıkçı’nın katilleri o günden bu yana adaletten kaçırıldı. Onlara yataklık yapıldı."

İşte vahşetin kayıtları: Tüyler ürpertici
GÜNDEM
İşte vahşetin kayıtları: Tüyler ürpertici

Delil karartan Suudilere dava
GÜNDEM
Delil karartan Suudilere dava

Tiyatroda son perde
DÜNYA
Tiyatroda son perde

"Onlardan hesap sormalıyız"

Altun şöyle devam etti: "Göstermelik bir mahkemeye çıkarıldılar ve serbest bırakıldılar. Türk savcıları, polisleri ve iletişim uzmanları gece gündüz çalışmaya devam ederek Kaşıkçı’nın katillerini adalete teslim etmek için gayretlerini sürdürüyor. Biz adalet ve hakikat davasına hizmet ediyoruz. Hepimiz Cemal Kaşıkçı’nın katillerini tanıyoruz ve onlardan hesap sormalıyız. Suudi katilleri Türkiye’ye gönderin. Uluslararası gözlemcilerin huzurunda, kamuya açık bir mahkemede hesap vermelerini sağlayın. Bu cani olayı gerçek anlamda aydınlatmak için yapılan tek soruşturma olan Türkiye’deki soruşturmaya destek olun."

Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü güne ait yeni görüntüleri paylaşıldı
OYNAT 00:48
Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü güne ait yeni görüntüleri paylaşıldı
TRT World, Suudi gazetecisi Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'da Suudi konsolosluğuna girişini gösteren görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Kaşıkçı'nın nişanlısı ile ayrılması ve üzeri aranarak konsolosluğa girmesi gözüküyor...


Savcılık BM raportörünün eleştirilerini tek tek çürüttü: Suudiler sürekli engelledi
GÜNDEM
Savcılık BM raportörünün eleştirilerini tek tek çürüttü: Suudiler sürekli engelledi
Abone Ol Google News
Bakan Pekcan açıkladı

Bakan Pekcan açıkladı

Bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamı.
Tek tek imha ediliyor

Tek tek imha ediliyor

Azerbaycan ordusu karşı saldırıyı sürdürüyor.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: HDPye yapılan hukuksuzluktur

Stratejik <br>tepeler ele geçirildi

Stratejik
tepeler ele geçirildi

Azerbaycan karşı saldırılarını sürdürüyor.
Görevinden uzaklaştırıldı

Görevinden uzaklaştırıldı

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Yeni Şafak, cinayetten dakikalar önceki konuşma kayıtlarına ulaştı.

Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

Kendisi ve eşinin testinin pozitif çıktığı açıkladı.
ÖSYM duyurdu

ÖSYM duyurdu

2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı.

Azerbaycan <br>ordusu ilerliyor

Azerbaycan
ordusu ilerliyor

Bu gece bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı.
Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.
26 ile yağış uyarısı

26 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Yasağa rağmen devam ediyor

Yasağa rağmen devam ediyor

Genelgeye rağmen İstanbul'da asker uğurlamak için toplandılar.
Trafik kilit

Trafik kilit

TEM'de sebze meyve taşıyan kamyonet devrildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.