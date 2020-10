İletişim Başkanı Altun'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Suudi katilleri Türkiye'ye gönderin

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi yetkililer tarafından katledilmesinin üstünden 2 yıl geçti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kaşıkçı'nın yıldönümünde Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın iki yıl önce bugün Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hain bir pusuya düşürüldüğünü belirten Altun, şunları kaydetti: "Cemal Kaşıkçı, Riyad’daki birinin, aralarında bir adli tıp uzmanı ve dublörün de olduğu bir suikast timini, ellerinde bir kemik testeresiyle, kendisini öldürmek için gönderdiğinden habersizdi. Kaşıkçı’nın katilleri o günden bu yana adaletten kaçırıldı. Onlara yataklık yapıldı."

"Onlardan hesap sormalıyız"

Altun şöyle devam etti: "Göstermelik bir mahkemeye çıkarıldılar ve serbest bırakıldılar. Türk savcıları, polisleri ve iletişim uzmanları gece gündüz çalışmaya devam ederek Kaşıkçı’nın katillerini adalete teslim etmek için gayretlerini sürdürüyor. Biz adalet ve hakikat davasına hizmet ediyoruz. Hepimiz Cemal Kaşıkçı’nın katillerini tanıyoruz ve onlardan hesap sormalıyız. Suudi katilleri Türkiye’ye gönderin. Uluslararası gözlemcilerin huzurunda, kamuya açık bir mahkemede hesap vermelerini sağlayın. Bu cani olayı gerçek anlamda aydınlatmak için yapılan tek soruşturma olan Türkiye’deki soruşturmaya destek olun."

We all know Jamal’s killers. Let’s make them pay:

Send the Saudi henchmen to Turkey.

Let them appear in a public court with international observers.

Cooperate with the criminal investigation in Turkey – the only investigation that was ever intended to shed light on what happened. REKLAM October 2, 2020

OYNAT 00:48 Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü güne ait yeni görüntüleri paylaşıldı TRT World, Suudi gazetecisi Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'da Suudi konsolosluğuna girişini gösteren görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Kaşıkçı'nın nişanlısı ile ayrılması ve üzeri aranarak konsolosluğa girmesi gözüküyor...





