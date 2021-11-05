İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet'in asılsız haberine tepki: Kamuoyuna özür borçlusunuz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın istifa ettiği iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberin görseline yer veren Altun, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!"

Hazine ve Maliye Bakanımız @lutfielvan görevinin başındadır.



Aşağıdaki sözde haber yalandır.



Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür.



Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz! pic.twitter.com/VWhFLiPnGn REKLAM November 5, 2021

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