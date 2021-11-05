Gündem İletişim Başkanı Altundan Cumhuriyetin asılsız haberine tepki Kamuoyuna özür borçlusunuz
POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet'in asılsız haberine tepki: Kamuoyuna özür borçlusunuz

Cumhuriyet'te yer alan asılsız haberle ilgili açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Altundan Cumhuriyetin asılsız haberine tepki: Kamuoyuna özür borçlusunuz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın istifa ettiği iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberin görseline yer veren Altun, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yalan haber ulusal güvenlik sorunu olarak görülmeli
GÜNDEM
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yalan haber ulusal güvenlik sorunu olarak görülmeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Reuters’un spekülasyon amaçlı haberini yalanladı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Reuters’un spekülasyon amaçlı haberini yalanladı

İletişim Başkanı Altun: Karşımızda bir yalan endüstrisi var
GÜNDEM
İletişim Başkanı Altun: Karşımızda bir yalan endüstrisi var

Sosyal medya yalanlarında bugün: Tecavüze uğradığını söyleyen Ecem Güçlük'ün erkek olduğu ortaya çıktı
HAYAT
Sosyal medya yalanlarında bugün: Tecavüze uğradığını söyleyen Ecem Güçlük'ün erkek olduğu ortaya çıktı
Boğazda hava muhalefeti

Boğaz'da hava muhalefeti

​İstanbul Boğazı sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Anadolunun Orhun Abideleri

Anadolu'nun Orhun Abideleri

Likenleri temizlenen 'Selçuklu şahideleri' tarihe ışık tutuyor.
Şike kumpası davası

Şike kumpası davası

Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame hazır.

​Aralarında Kavala'nın başında olduğu vakıf da var.

​İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet'in asılsız haberine tepki

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.