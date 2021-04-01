İletişim Başkanı Altun'dan Danıştay'ın 'Basın Kartı' kararına tepki: Gazetecilik adı altında terörizm propagandasıyla mücadele edeceğiz

Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği'nde bazı değişikliklerin yapılmasını öngören maddeleri iptal etti.

İdari Dava Daireleri Kurulu, "milli güvenlik ya da kamu düzenine aykırılık", "gazetecilik meslek onurunu zedeleme" gibi gerekçelerle basın kartının iptal edilemeyeceğine karar verdi.

"Terör seviciler boşuna sevinmesinler"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu karara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Altun paylaşımında, daha iyi bir yönetmelik yapmak için derhal çalışmaya başladıklarını vurgulayıp, "Görevde olduğumuz müddetçe “gazetecilik” adı altında “terörizm propagandası” yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler!" ifadelerini kullandı.

Altun paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

Bir an düşünün.Herhangi bir Batı ülkesinde mütemadiyen DEAŞ propagandası yapan bir kişiye “basın kartı” verilir mi? “Ama ben gazeteciyim” diye yırtınsa sonuç alabilir mi? HAYIR!

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Ama bize gelince, devletin PKK veya FETÖ propagandası yapanları “gazeteci” olarak tanıması isteniyor! Buna itiraz ediyoruz. Bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Terör örgütlerinin, onların hami ve işbirlikçilerinin oluşturmaya çalıştığı şiddet ortamına teslim olmuyoruz. Demokrasinin de, ifade ve basın özgürlüğünün de birinci düşmanı terör örgütleridir. Haklı mücadelemiz sürecek...

Basın Kartı yönetmenliğimizin bazı maddeleri Danıştay tarafından iptal edilmiş.



Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladık.



Görevde olduğumuz müddetçe “gazetecilik” adı altında “terörizm propagandası” yapanlarla mücadele edeceğiz.



Terör seviciler boşuna sevinmesinler! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 1, 2021

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