İletişim Başkanı Altun'dan darbe açıklamalarına sert tepki: Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, (Adnan) Menderes'ten (Recep Tayyip) Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, muhalefetin sözcülüğünü yapanların, haftaya darbe söylemleriyle başladıklarını belirtti.

Muhalefetin sözcülüğünü yapanlar haftaya darbe söylemleri ile başlamışlar.



Biri “Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok” derken, bir diğeri “Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı” diyor.



Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 4, 2021

Birisinin "Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok" derken bir diğerinin "Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı' dediğini anımsatan Altun, darbe özlemi içerisinde olanların bu eş güdümlü söylemlerinin hiç sürpriz olmadığını vurguladı.

Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyetin, 27 Mayıs'tan bu yana hep aynı olduğuna dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

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Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı. Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes'ten Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir.

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