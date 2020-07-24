İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken mesaj: Şiir okuduğu için girdiği cezaevinden çıktı, Ayasofya'nın zincirleri kırıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: "24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun..."

24 Temmuz 1999.

Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı.

Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı.

Hamdolsun... Allah ondan razı olsun... pic.twitter.com/5FnY5cFLjE — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 24, 2020

OYNAT 01:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe için minbere fethin sembolü kılıçla çıktı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da ilk namaz öncesi hutbeye fethin sembolü olan kılıç ile çıktı.



Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu.



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