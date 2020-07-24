İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken mesaj: Şiir okuduğu için girdiği cezaevinden çıktı, Ayasofya'nın zincirleri kırıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: "24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun..."
24 Temmuz 1999.
Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı.
Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı.
Hamdolsun... Allah ondan razı olsun... pic.twitter.com/5FnY5cFLjE
24 Temmuz 1999.