Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İletişim Başkanı Altundan dikkat çeken mesaj Şiir okuduğu için girdiği cezaevinden çıktı, Ayasofyanın zincirleri kırıldı
POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken mesaj: Şiir okuduğu için girdiği cezaevinden çıktı, Ayasofya'nın zincirleri kırıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılmasına ilişkin bir açıklama yaptı. '24 Temmuz' tarihine dikkat çeken Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Temmuz 1999'da şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktığını, 24 Temmuz 2020'de ise Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii'nin zincirlerini kırdığını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz kılındı.
Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz kılındı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: "24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun..."

Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
OYNAT 02:51
Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Aşr-ı Şerif okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe için minbere fethin sembolü kılıçla çıktı
OYNAT 01:13
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe için minbere fethin sembolü kılıçla çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da ilk namaz öncesi hutbeye fethin sembolü olan kılıç ile çıktı.

Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu.

Alman basınında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi: Erdoğan’ın gençlik hayali gerçek oldu
DÜNYA
Alman basınında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi: Erdoğan’ın gençlik hayali gerçek oldu

Ayasofya'da dikkat çeken an: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeye elinde kılıçla çıktı
HAYAT
Ayasofya'da dikkat çeken an: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeye elinde kılıçla çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti: 350 bin kişi cuma namazına iştirak etmiş
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti: 350 bin kişi cuma namazına iştirak etmiş

Tarihi gün: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı
GÜNDEM
Tarihi gün: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı
Abone Ol Google News
SIRRI VE MESAJI

SIRRI VE MESAJI

​Mustafa Armağan kılıcı eline alıp anlattı.
Erdoğanıngençlik hayali gerçek oldu

Erdoğan'ın
gençlik hayali gerçek oldu

Yabancı basında Ayasofya büyük yankı buldu.
Dikkat çeken an

Dikkat çeken an

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbeye elinde kılıçla çıktı.
Aklım İstanbul'da<br>ne yapayım

Aklım İstanbul'da
ne yapayım

​İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dili sürçtü.
350 bin kişi<br>namaza iştirak etti

350 bin kişi
namaza iştirak etti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.
86 yıllık<br>hasret bitti

86 yıllık
hasret bitti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yeniden ibadete açıldı.
Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Tesislerini toplu açılış töreniyle hizmete açtı.
Ayasofya'da<br>tarihi anlar

Ayasofya'da
tarihi anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti.

Kılıçdaroğlu'nun gündemi Lozan

Kılıçdaroğlu'nun gündemi Lozan

​Cephede kazanıp masada kaybettiğimiz anlaşmanın yıl dönümünü kutladı.

Kalbim pıt pıt atıyor

Kalbim pıt pıt atıyor

​O kadar heyecanlıyım ki görmek ve onu yaşamak istiyorum.
"Allahu Ekber Kebira"

"Allahu Ekber Kebira"

​Gençler tekbirler getirerek namazın kılınacağı alana doğru ilerliyor.
Dünyanın gözü Ayasofya'da

Dünyanın gözü Ayasofya'da

​Ayasofya'da ilk cuma namazına yabancı basın yoğun ilgi gösteriyor.
Girişler durduruldu

Girişler durduruldu

Ayasofya Camii çevresinde namaz kılma alanları doldu.
Türkiye'nin<br>pozitif oranı

Türkiye'nin
pozitif oranı

​Sağlık Bakanı Koca, dikkat çeken rakamları açıklayıp uyardı.
Ayasofya'dan<br>ilk kare

Ayasofya'dan
ilk kare

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.