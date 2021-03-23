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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan İYİ Partili Türkkan'a 'duruşmasız ceza' yanıtı: Meclis'in çıkardığı yasadan bile haberin yok

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret eden bir zanlının duruşmasız şekilde 8 ay 25 gün hapis cezası aldığını açıkladı. Türkkan'ın bu paylaşımına yanıt veren Altun, "Hukuk bilmeden yargı dağıtmak bu olsa gerek! Ne acı! Mensubu bulunduğun yüce Meclisimizin çıkardığı yasadan bile haberin yok Lütfü Bey. CMK 251. Maddeye bak lütfen!" ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Altundan İYİ Partili Türkkana duruşmasız ceza yanıtı: Meclisin çıkardığı yasadan bile haberin yok
İletişim Başkanı Fahrettin Altun.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret eden bir zanlının mahkemeye çıkmadan 8 ay 25 gün hapis cezası aldığını ifade etti.

Türkkan paylaşımında, "Hüseyin Gör adlı vatandaşa, duruşma dahi yapılmayan davada 8 ay 25 gün hapis cezası verildi. Avukat Mehtap Sert; 'Kendi mahkemelerini kurup, kendi yargılamalarını yapıyorlar' diyor." ifadelerini kullandı.

"Lütfü Bey, mensubu olduğun yüce Meclisimizin çıkardığı yasadan bile haberin yok"

Söz konusu paylaşıma İletişim Başkanı Altun'dan yanıt gecikmedi.

Twitter hesabından Türkkan'ın paylaşımını alıntılayan Altun, "Hukuk bilmeden yargı dağıtmak bu olsa gerek! Ne acı! Mensubu bulunduğun yüce Meclisimizin çıkardığı yasadan bile haberin yok Lütfü Bey. CMK 251. Maddeye bak lütfen! 'Basit yargılama usulünün...duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu...' diye başlayan kısım" dedi.

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