İletişim Başkanı Altun'dan İYİ Partili Türkkan'a 'duruşmasız ceza' yanıtı: Meclis'in çıkardığı yasadan bile haberin yok

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret eden bir zanlının mahkemeye çıkmadan 8 ay 25 gün hapis cezası aldığını ifade etti.

Türkkan paylaşımında, "Hüseyin Gör adlı vatandaşa, duruşma dahi yapılmayan davada 8 ay 25 gün hapis cezası verildi. Avukat Mehtap Sert; 'Kendi mahkemelerini kurup, kendi yargılamalarını yapıyorlar' diyor." ifadelerini kullandı.

"Lütfü Bey, mensubu olduğun yüce Meclisimizin çıkardığı yasadan bile haberin yok"

Söz konusu paylaşıma İletişim Başkanı Altun'dan yanıt gecikmedi.

Twitter hesabından Türkkan'ın paylaşımını alıntılayan Altun, "Hukuk bilmeden yargı dağıtmak bu olsa gerek! Ne acı! Mensubu bulunduğun yüce Meclisimizin çıkardığı yasadan bile haberin yok Lütfü Bey. CMK 251. Maddeye bak lütfen! 'Basit yargılama usulünün...duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu...' diye başlayan kısım" dedi.

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Hukuk bilmeden yargı dağıtmak bu olsa gerek!



Ne acı!



Mensubu bulunduğun yüce Meclisimizin çıkardığı yasadan bile haberin yok Lütfü Bey.



CMK 251. Maddeye bak lütfen!



“Basit yargılama usulünün...duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu...” diye başlayan kısım 🤓 https://t.co/7OeBeeKjO8 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 23, 2021

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