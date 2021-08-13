Gündem İletişim Başkanı Altundan Kastamonudaki selle ilgili açıklama Doğruluğu teyit edilmemiş görüntülere itibar etmeyin
ANKARA

İletişim Başkanı Altun'dan Kastamonu'daki selle ilgili açıklama: Doğruluğu teyit edilmemiş görüntülere itibar etmeyin

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kastamonu ve Sinop'ta can kayıplarına neden olan ve yüreğimizi yakan sel felaketi ile ilgili açıklama yaptı. ''Hassas dönemlerde sosyal medya üzerinden toplumda bir infial ortamı oluşturulmak istenmektedir'' diyen Altun, resmi kaynaklardan doğruluğu teyit edilmemiş hiçbir haber ve görüntüye itibar edilmemesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Altundan Kastamonudaki selle ilgili açıklama: Doğruluğu teyit edilmemiş görüntülere itibar etmeyin
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:" ''Kastamonu ve Sinop bölgelerinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölge halkına büyük geçmiş olsun. Devletimiz, Aziz milletimizin yaralarını ivedilikle sarmak için büyük bir gayret içindedir. Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan birazdan sel felaketinin yaşandığı bölgelere ulaşmış olacak. Olay anından itibaren bölge halkı için yüreği çarpan Cumhurbaşkanımız bölgede incelemelerde bulunacak, son durumu yakından takip edecek.

"Ekipler seferber oldu"

Sel afetinin ilk anından itibaren, AFAD harekete geçmiş; tüm çalışma grupları ve temsilcileriyle çalışmaya başlamıştır. İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarımız hemen bölgeye intikal etmiş, arama kurtarma çalışmalarına bizzat katılmışlardır. Bartın’da 895, Kastamonu’da 2 bin 466, Sinop’ta 1556, toplamda 4517 personelle arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bartın’da 323 vatandaşımız, Kastamonu’da 925 vatandaşımız, Sinop’ta ise 472 vatandaşımız helikopter ve botlarla güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.

  • Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 araç görev yapmakta olup; 19 bin 170 sıcak yemek, 17 bin 072 kumanya, 138 bin 726 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde

"Toplumda bir infial ortamı oluşturulmak istenmektedir"

Bölgede bulunan gönüllüler, sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarımız da çalışmalarına AFAD ve ilgili diğer kamu kurumlarımızla tam koordinasyon içerisinde devam etmektedir. Bu kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki bugün, toplum yaşamını, kamu düzenini ve demokrasiyi tehdit eden faktörlerin başında sistematik yalan ve dezenformasyon kampanyaları gelmektedir. Hassas dönemlerde sosyal medya üzerinden toplumda bir infial ortamı oluşturulmak istenmektedir.

Kastamonu'da sel sularının önüne ne kattıysa götürdüğü dehşet anları kaydedildi
OYNAT 00:18
Kastamonu'da sel sularının önüne ne kattıysa götürdüğü dehşet anları kaydedildi
Batı Karadeniz'de Kastamonu, Sinop, Samsun ve Bartın'da meydana gelen sellerde, 25'i Kastamonu, 2'si Sinop'ta olmak üzere 27 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da sele kapılan bir kişi ise aranıyor.

Kastamonu'da vatandaşların evlerinden kaydettiği görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Sel sularına kapılan minibüs, kamyon, otomobilin adeta kağıt gibi savrulduğu anlar görenleri dehşete düşürdü.
  • Halkımızın insani ve vicdani duygularını istismar etmeye yönelik bu gayri ahlaki kampanyalara milletimiz, asla fırsat vermeyecektir. Bir kez daha resmi kaynaklardan doğruluğu teyit edilmemiş hiçbir haber ve görüntüye itibar edilmemesini istirham ediyoruz.''

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
FOTOĞRAF 15
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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum havadan görüntülendi.
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Sel suları köprüleri yıkıp, heyelanlara yol açarken, birçok evin de sular altında kaldığı fotoğraf karelerine yansıdı.
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Sel felaketinin 3'üncü gününde arama kurtarma faaliyetleri sürerken yaralar da sarılmaya devam ediyor.
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’taki durum fotoğraflara yansıdı
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketindeki yıkım havadan görüntülendi.


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