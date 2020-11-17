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Gündem İletişim Başkanı Altundan Kılıçdaroğlunun iddialarına yalanlama
POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yalanlama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM'deki grup toplantısında kendisini hedef alan sözlerini yalanladı. Altun, "Kılıçdaroğlu'nun şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili "Boğazda inşaat yaptırdı" iddiasında bulunmuştu.

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Gazete tekzip yayımladı

Haberi yapan Cumhuriyet Gazetesi tekzip yayımlarken, konuya ilişkin Fahrettin Altun bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

  • "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür."

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