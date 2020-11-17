İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yalanlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili "Boğazda inşaat yaptırdı" iddiasında bulunmuştu.
Gazete tekzip yayımladı
Haberi yapan Cumhuriyet Gazetesi tekzip yayımlarken, konuya ilişkin Fahrettin Altun bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür."
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 17, 2020