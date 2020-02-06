İletişim Başkanı Altun'dan PKK'lı teröristleri ağırlayan Avrupa Parlamentosu'na tepki

"Askerlerimize yapılan her saldırı ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacak"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında 8 şehidin verildiği Esad rejiminin kalleş saldırısına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara, havadan ve karadan yapılan her saldırı kaynağın aidiyetine bakılmaksızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır. Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor. Öyleyse bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz edemez.' şeklinde konuştu.