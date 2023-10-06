İletişim Başkanı Altun'dan terörle mücadele mesajı: Bu örgütlere yardım ve yataklık etmek muazzam bir ahmaklıktır

"İster Kuzey Irak'ta, ister Suriye'nin kuzeyinde, isterse de başka bir yerde olsun, terörün kökünü kurutacağız.

Tehditlere boyun eğmeyeceğiz ve güvenliğimizden ödün vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık ifade ettiği gibi, bir gece ansızın terör örgütlerinin kapısını çalabiliriz. Kararlılığımızı test etmeye cüret edenler, geçmişte hakkından geldiklerimizle aynı kaderi paylaşacaklar. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, terör örgütlerinin peşlerini bırakmayacağımıza söz veriyoruz. Müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan talep ve beklentimiz; PKK ve bölgedeki uzantılarının gerçek yüzlerini görmeleri ve desteklerine son vermeleridir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da hep söylediği gibi, iyi terörist diye bir şey yoktur. Bir terör grubu aracılığı ile diğer bir terör grubuyla mücadele edemezsiniz.

Müttefiklerimiz için terörle mücadelenin en iyi yolu Türkiye ile yakın koordinasyon ve işbirliğinden geçmektedir.