İletişim Başkanı Altun'dan Türkiye'den ayrılan göçmenlere ilişkin açıklama: 80 bin 888 kişi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Türkiye'den ayrılan göçmenlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'de bulunan Suriyelilere "geçici koruma" uygulamaya devam edildiğini belirten Altun, "Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. Kalmak isterlerse kalabilirler. Gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye'den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğine gittik. Kaynaklarımızın ve personel sayımızın kısıtlı olduğu göz önüne alındığında, Avrupa'ya göç etmek isteyen mültecileri önlemeye çalışmaktansa, Suriye'den daha fazla mülteci gelmesi olasılığına karşı kendimizi hazırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu politika değişikliğini müteakip bazı göçmenlerin Türkiye'den ayrılmaya karar verdiğine işaret eden Altun, "Son birkaç gün içerisinde Avrupa'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrılan mülteci sayısı 80 bin 888 oldu. Bu sayı önümüzdeki günlerde artış gösterebilir. Türkiye, İdlib'den daha fazla mülteci kabul edemez. Bununla birlikte düzensiz göç akışına karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Avrupa ve diğer ülkeler, bu muazzam zorluk karşısında derhal harekete geçmelidir. Bütün bunları kendi başımıza yapmamız beklenemez" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:36 Göçmenlerin akın ettiği Yunanistan sınırında Atina güçleri kontrolü kaybetti Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin, Yunanistan'a gitmek için verdiği mücadele sürüyor. Atina güçleri sınır hattında kontrolü kaybetti. Avrupa'ya geçen mülteci sayısı her geçen saat artıyor.

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"Kayda değer hiçbir yardım almıyoruz"

Türkiye'nin savaştan, yıkımdan ve kaostan kaçan 3,7 milyon Suriyeli sığınmacıyı barındırdığını belirten Altun, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Milli kaynaklarımızı, Türk halkının cömertliği sayesinde kardeşlerimize yardım etmek için harcamış olmakla gurur duyuyoruz. Ancak ne yazık ki uluslararası toplum bizi bu zorluk karşısında yalnız bırakmıştır. Başta AB olmak üzere, müttefiklerimizin çoğu, siyasi ve insani yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle bu yükü bizimle paylaşmıyorlar. İdlib'de ve Suriye'nin başka bölgelerinde insani felaketin yaşanmasını önleme girişimlerimizde kayda değer hiçbir yardım almıyoruz.

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesinin amacı, bölgedeki 4 milyon sivilin zulme ve katliama uğramasını önlemekti. Amacımız Esed rejiminin etnik temizlik yapmasının ve savaş suçları işlemesinin önüne geçmek ve daha fazla insanın yerlerinden edilmesini ve nihayetinde de daha fazla mülteciyle karşı karşıya kalınmasını engellemekti. Maalesef bu mücadelede yalnız bırakıldık. Bu yük ciddi anlamda paylaşılmadığı sürece daha fazla mülteci kabul edebilecek durumda olmadığımızı defaatle söyledik. AB'ye ve ABD'ye çağrı yaparak, güvenli bölge oluşturulmasını istedik ki, bu bölgeyi şimdi kendi başımıza oluşturuyoruz."

FOTOĞRAF 16 Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Edirne’de polis ekipleri, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolunu, bu sabah yaklaşık 1 kilometre mesafede araç ve yaya trafiğine kapattı. Karayolu kapatılmadan gelen son göçmen grup ise, ıslıklarla sınır kapısına doğru ilerledi. Yunanistan askerleri Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapattığı için yüzlerce göçmen, tampon bölgede bekliyor. Sınır hattını önceki gün otobüsler ile kapatan Yunanistan askerleri, dün sabah ise tel örgüler çekmişti. Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında dün zaman zaman gerginlik yaşandı. Yunanistan askerleri, tel örgüleri aşmak isteyen göçmenleri gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı. Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri bugün de sürüyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu, polis tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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"İki yüzlülükten başka bir şey değil"

Açıklamasında "Müttefiklerimizden yeteri kadar destek görmemiş olmamız çok üzücü." ifadesine yer veren Altun, şunları kaydetti:

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"Bizim çağrılarımız görmezden gelindikten, verilen sözler tutulmadıktan ve askerlerimiz sahada hedef alındıktan sonra, havada kalan sözler ve verilmeyen destek karşısında daha fazla sabrımız kalmadı. Milyonlarca yerlerinden edilmiş insanın ve mültecinin nedense yalnızca bizim sorunumuz olduğu şeklindeki tutumu artık kabul edemeyiz.

Suriye'deki insani acılar, benzeri görülmemiş boyutlardaki yerlerinden edilme ve göç sorunu sadece bizim değil, bölgenin, Avrupa'nın ve bütün dünyanın sorunudur. Ciddi ve sağlam bir iş birliğine açığız ve elimizden geleni yapacağız ancak başkalarının da ellerinden geleni yapması gerekiyor.

Mülteci politikamıza dışarıdan gelen eleştirileri şaşkınlıkla izliyoruz. Birkaç bin mülteciyle ne yapılacağı konusunda anlaşamayanlar, 3,7 milyon mülteci barındıran ülkemizi 'yeter artık' dediği için eleştirmeye cüret ediyor. Bu, utanç verici bir iki yüzlülükten başka bir şey değil."