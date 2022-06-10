İletişim Başkanı Altun'dan uzay açıklaması: Güçlü Türkiye'nin bayrağı dalgalanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu"nda konuştu.
İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından önemli satır başları;
Cumhurbaşkanımız "milletin hakkını yedirmem" dedikçe, aklını kiraya vermişler "ağzımızın tadı bozulmasın" diyor.
Teknoloji alanında biz son 20 yılda 100 yılın işini yaptık.
Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Milli Uzay programımızın duyurusu yapılarak çalışmalara başlandı. Artık uzayda da büyük ve güçlü bir Türkiye'nin şanlı bayrağı daha güçlü bir şekilde dalgalanacak.