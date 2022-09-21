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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice fotoğraflamıştı: Heyet değişti CHP'li Özçağdaş beraat etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan dava açılan ve 5 yıla kadar hapsi istenen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş defalarca değişen mahkeme heyeti ve hakkındaki mütalaa sonucunda beraat etti.

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Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanı Altunun evini gizlice fotoğraflamıştı: Heyet değişti CHPli Özçağdaş beraat etti
Heyet değişti CHP'li Özçağdaş beraat etti

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, parti teşkilatından iki kişiyi alıp İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanmıştı. Özçağdaş, güvenlik güçlerinin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçmış, koruma polislerine 'yine geleceğim' diyerek meydan okumuştu. Skandal olayın ardından yetkililer harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş


Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davada tutuksuz yargılanan Suat Özçağdaş ve avukatları katıldı.
Duruşmada müşteki Fahrettin Altun'u temsilen avukatları yer aldı. Duruşmaya CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çok sayıda parti yöneticisi de katıldı.

MÜŞTEKİ AVUKATI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Müşteki Fahrettin Altun'un avukatı, "Dosya kapsamı ve yapılan savunmalardan atılı suçun işlendiği anlaşılmaktadır. Sanık, kaçak yapının olduğu iddia ettiği vakıflar arazisinin yerini bile gösterememiştir. Tamamen siyasi ideolojilerle bu fiili gerçekleşmiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.
Suat Özçağdaş son savunmasında "Savcılık makamı tarafından atılı suçu işlemedim. İddiaları kabul etmiyorum, fotoğrafta bahçeli ev yok, boş arazi var. Daha önce hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul etmemiştim ama, şimdi kabul ediyorum. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme, Özçağdaş'ın beraatına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın davasındaki mahkeme heyeti değişmiş, savcılık 16 Aralık 2021'de Özçağdaş'ın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 5 yıla kadar hapsini isterken mütalaasını açıklayan savcı, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Özçağdaş'ın beraat etmesini talep etmişti.

Sanık avukatı Çağdaş Karaküçük ise mütalaaya katıldıklarını belirterek sanık avukatının süre talebinin reddine karar verilmesini istedi. Sanık Suat Özçağdaş ise "Savcı Bey'in mütalaasından memnunum, ben suçu işlemedim. Beraate ilişkin kısma iştirak ediyorum" dedi. Ara kararını açıklayan mahkemede, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı ertelemişti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğrafladığı öne sürülüyordu. İddianamede sanık Özçağdaş'ın 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

CHP'li İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntülemesi hakkında soruşturma başlatıldı
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