İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Mabetler kutsaldır hukuk önünde hesap verecekler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynamasına tepki gösterdi.
"Hukuk önünde hesap verecekler"
Altun, mesajında "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabetler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir" ifadelerini kullandı.
Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz.
Din ve vicdan hürriyeti asıldır.
Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır.
Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir.
Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir.
Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz.
Üç kişi gözaltında
İstanbul Kadıköy'de bir grubun Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarının üstünde dans ettiği görüntüler sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından soruşturma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen üç kişi gözaltına alındı.