İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Mabetler kutsaldır hukuk önünde hesap verecekler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynamasına tepki gösterdi.

OYNAT 01:17 Kadıköy'de alkol alıp taşkınlık yapan gençler mahalleliyi çileden çıkardı Gece 24:00'dan sonra uygulanan müzik yasağını protesto etmek için Kadıköy'ün belli mahallelerinde toplanan bir grup genç, son ses müzik açarak mahalleliyi bezdirdi. Görüntülerde Surp Takavor Ermeni Kilisesinin tepesine çıkan iki kişinin dans ettiği görülürken, bir başka görüntüde çekicinin önünü kesen grubun, aracı alıkoyarak dorsesinde dans ettiği dikkatlerden kaçmadı.



Türkiye'de canlı müzik kısıtlaması ilk etapta saat 19:00'a kadar uygulanmış ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu süre 21:00'a çekilmişti. Temmuz ayı ile birlikte ise alınan karar esnetilerek kısıtlama saat 24:00'e çekilmişti.

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"Hukuk önünde hesap verecekler"

Altun, mesajında "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabetler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz.

Din ve vicdan hürriyeti asıldır.

Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır.

Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir.

Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir. REKLAM July 12, 2021

Üç kişi gözaltında

İstanbul Kadıköy'de bir grubun Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarının üstünde dans ettiği görüntüler sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından soruşturma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen üç kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM Kilise duvarının üstünde dans eden üç kişi gözaltında

GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kadıköy'de kilise duvarının üstünde dans edilmesine tepki