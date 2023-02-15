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İletişim Başkanlığı deprem bölgesindeki basın mensuplarına sahada destek oluyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde görev yapan basın mensuplarının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Depremlerden etkilenen illerdeki bölge müdürlüklerini basın mensuplarının çalışması için tahsis eden Başkanlık, çalışma alanı ve diğer ihtiyaçların karşılanması için ayrıca 13 karavanı hizmete açtı.

17:21 . 15/02/2023 Çarşamba
AA
İletişim Başkanlığı deprem bölgesindeki basın mensuplarına sahada destek oluyor

İletişim Başkanlığı deprem bölgesindeki basın mensuplarına sahada destek oluyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde görev yapan basın mensuplarının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Merkezde ve depremin olduğu illerdeki bölge müdürlüklerinde ilk andan itibaren 24 saat çalışma düzenine geçen İletişim Başkanlığı, basın mensuplarının sahadaki çalışmalarını kolaylaştırmak için alanlar oluşturdu.


Sahadaki basın mensuplarına çalışma ortamı sağlamak ve akreditasyon işlemleri gibi konularda destek veren İletişim Başkanlığı, depremden etkilenen bölgelerde haberciler için basın merkezleri kurdu.


Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da Bölge Müdürlüklerinde, Kahramanmaraş'ta çadır basın merkezinde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde AFAD Kriz Merkezi'ndeki merkezler, medya mensuplarının hizmetine sunuldu.

13 karavan habercilere tahsis edildi

Kahramanmaraş'ta 3, Gaziantep'te 3, Adıyaman'da 3, Malatya'da 1, Hatay'da 3 olmak üzere toplam 13 karavan tipi araç da basın mensuplarına çalışmaları için tahsis edildi.


Ayrıca İletişim Başkanlığı tarafından, basın mensuplarına yönelik powerbank, termos, çanta, temizlik malzemeleri, koruma kıyafeti, maske gibi sahada ihtiyaç duydukları malzemeler de temin edildi.


Basın kartı olmayan gazetecilerin de sahada çalışabilmeleri için gereken adımları atan İletişim Başkanlığı, uluslararası medyanın çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla da geçici akreditasyon kartları basıyor.


Bu kapsamda ulusal ve uluslararası medya mensuplarıyla çeşitli görüşmeler yapan İletişim Başkanlığı, İstanbul ve Sabiha Gökçen havaalanlarında İletişim Başkanlığı masası kurarak personel görevlendirdi.

Uluslararası basın mensuplarına mihmandarlık hizmeti

İstanbul'dan bölgeye gidecek ulusal basın mensuplarının akreditasyonunun yapılarak ulaşımlarını organize eden İletişim Başkanlığı, yurt dışından gelen ve mihmandarlık hizmeti verilen uluslararası basın mensuplarına, gerektiğinde çekim izni alınması konusunda yardımcı oluyor ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlıyor.


Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bölgedeki depremzedelere gıda, battaniye, giyim, hijyenik ürün gibi yardımlar da ulaştırıyor.




#İletişim Başkanlığı
#"Asrın felaketi"
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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İletişim Başkanlığı deprem bölgesindeki basın mensuplarına sahada destek oluyor
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