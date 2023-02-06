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İletişim Başkanlığı duyurdu: Dezenformasyon Bildirim Servisi kullanıma açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, deprem felaketine ilişkin dezenformasyonu önlemek amacıyla 'Dezenformasyon Bildirim Servisi’nin kullanıma açıldığı duyuruldu.

19:28 . 6/02/2023 Pazartesi
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İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Dezenformasyon Bildirim Servisi halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz”
ifadelerini kullandı.




#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyon Bildirim Servisi
#deprem
1 saat önce
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İletişim Başkanlığı duyurdu: Dezenformasyon Bildirim Servisi kullanıma açıldı
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