İletişim Başkanlığı duyurdu: Dezenformasyon Bildirim Servisi kullanıma açıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, deprem felaketine ilişkin dezenformasyonu önlemek amacıyla 'Dezenformasyon Bildirim Servisi’nin kullanıma açıldığı duyuruldu.
19:28 . 6/02/2023 Pazartesi
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İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Dezenformasyon Bildirim Servisi halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz”
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