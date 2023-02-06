İletişim Başkanlığı duyurdu: Dezenformasyon Bildirim Servisi kullanıma açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını açıkladı. Koca "7.7'lik depremde can kaybı 1651'e yükselirken, 11 bin 119 kişi yaralandı, 3 bin 471 bina yıkıldı." ifadelerini kullandı.