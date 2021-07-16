İletişim Başkanlığı duyurdu: KPSS'siz 30 iletişim uzman yardımcısı alınacak

İletişim Başkanlığı KPSS'siz 30 iletişim uzman yardımcısı alacak. Aranan kriterler şu şekilde belirlendi: "İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı otuz (30) adettir. Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9'uncu derece kadrolara yapılacaktır.

Sınava başvurabilmek için; 01/01/2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, siyasal bilgiler, İktisadi ve İdari bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden, İletişim fakültelerinden, Mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümlerinden, ilgi fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak gerekmektedir.

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Son başvuru tarihi 20 Ağustos

Sınav başvurusu 09-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi sinav.basvuru.anadolu. edu.tr üzerinden yapılacaktır.

Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 125 (yüzyirmibeş) TL'dir.