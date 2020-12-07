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Gündem İletişim Başkanlığından askeri tesisi izinsiz görüntüleyen iki Rus vatandaşı ile ilgili açıklama
İSTANBUL

İletişim Başkanlığından askeri tesisi izinsiz görüntüleyen iki Rus vatandaşı ile ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı, perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşının bugün serbest bırakıldığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı.
İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı.

İletişim Başkanlığı, perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşı ile ilgili açıklama yaptı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşı bugün serbest bırakılmıştır. Rus muhataplarımızın son günlerde gösterdikleri işbirliğini takdirle karşılıyor; ülkemize gelecek yabancı basın mensuplarının resmi vize ve akreditasyon kuralları ile kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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