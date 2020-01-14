Gündem İletişim Başkanlığından CHPnin yandaş ve muhalif açıklamasına sert cevap
POLİTİKA

İletişim Başkanlığından CHP’nin yandaş ve muhalif açıklamasına sert cevap

İletişim Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM grup toplantısında medya ile ilgili “yandaş” ve “muhalif” şeklinde değerlendirmesi hakkında açıklamada bulundu.

Haber Merkezi İHA
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bugün partisinin TBMM grup toplantısında, medyaya yönelik “yandaş” ve “muhalif” olarak değerlendirmelerde bulunduğu ve bununla birlikte İletişim Başkanlığı ile ilgili haksız ithamlarda bulunduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Her şeyden önce medya sektörüne yönelik ayrımcı ve ayrıştırıcı sözleri asla kabul etmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Birçok gazeteci ve medya çalışanını zan altında bırakan, onları kendi içinde ayrıştıran ve böylelikle toplumda kutuplaşmayı artıran bu yaklaşım, siyasetçilerin sorumluluk sahibi ve sağduyulu olmaları açısından kaçınmaları gereken bir yaklaşımdır.
Basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak; yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak İletişim Başkanlığı’mızın görevleri arasında yer almaktadır.

Dünyanın her yerinde kitle iletişim araçları hükümetler tarafından belirli kurallar, kaideler ve hukuk çerçevesinde düzenlenen alanlardır. Ayrıca medya sektörü kamudan enformasyon anlamında, lojistik anlamda yararlanır. Biz de hem medya alanının hukuk çerçevesinde hareket etmesini, demokratik siyasete ve katılımcı demokrasiye katkı sunmasını yani gerçek anlamda dördüncü kuvvet olmasını tesis etmek için hem de kamu adına medya sektörüne katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Meşru ya da hukuki olmayan herhangi bir uygulama yok


İletişim Başkanlığımızın tüm tasarruf ve uygulamaları mevcut kanun ve kurallar çerçevesindedir. Ortada meşru ya da hukuki olmayan herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Başvurular, basın kartı yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmekte ve neticelendirilmektedir.

İletişim Başkanlığımızın basın kartını kime ne zaman vereceği gibi teknik konuları siyasetin bir parçası haline getirme hevesini anlıyor, ancak bununla bir yere varılamayacağını ifade etmek istiyoruz.

Sadece kamu yararını gözetiliyor


İletişim Başkanlığı bir yandan da Türkiye’ye yönelik haksız ithamlara, kara propaganda ve dezenformasyon süreçlerine karşı çalışmalar yapmak gibi vazifeyle de yükümlüdür. Üzülerek belirtmek isteriz ki zaman zaman bu haksız itham, kara propaganda ve dezenformasyon süreçlerine Türkiye’de siyaset yapan bazı muhalefet aktörleri katkı sunmaktadır.

İletişim Başkanlığı olarak medya kuruluşlarının siyasi ya da ideolojik yaklaşımlarını değil sadece ve sadece kamu yararını gözettiğimizin de açıkça bilinmesini istiyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana tüm uygulamalarımız ve yaklaşımlarımız da bunun açık göstergesidir.

Hafter ateşkesi bozdu

Hafter ateşkesi bozdu

​Savaşa devam edeceklerini duyurdular.
Bununla bir yere varamazsınız

Bununla bir yere varamazsınız

​Kılıçdaroğlu'nun yandaş ve muhalif açıklamasına sert cevap.
Katyuşa ile vurdular

Katyuşa ile vurdular

​Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı.
İspanya'da patlama

İspanya'da patlama

​Yetkililer bölgeden uzak durulması çağrısı yaptı.
Kredi iddiaları <br>asılsız çıktı

Kredi iddiaları
asılsız çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı.
100 bin <br>hayvan itlaf edildi

100 bin
hayvan itlaf edildi

Altı ülke ithalatını tamamen durdurdu.

Türkiye denge getirdi

Türkiye denge getirdi

Sözcü Kalın, Libya'nın kilit rolüne dikkat çekti.
Tüm zamanların rekoru

Tüm zamanların rekoru

​Tahvil faizlerindeki düşüşle tarihi kapanış geldi.
Asit yağmuru geliyor

Asit yağmuru geliyor

İstanbul'da hava kirliliği üst seviyelerde ölçüldü.
Merkel'den <br>resmi davet

Merkel'den
resmi davet

Libya Konferansı, 19 Ocak'ta Berlin'de yapılacak.
İnsanlık İdlib'de büyük bir sınav veriyor

İnsanlık İdlib'de büyük bir sınav veriyor

Sığınmacılar, çöplerle ısınıyor, yağmur suyu içiyorlar.
Rusya: Hafter 2 gün süre istedi

Rusya: Hafter 2 gün süre istedi

Rusya, Hafter'in ateşkes anlaşmasına olumlu baktığını açıkladı.
Ruslar bizi gördü durmadan gitti

Ruslar bizi gördü durmadan gitti

​Kayıp balıkçılarla ilgili şok geçirten iddia.
Trablus'a saldırı için<br>takviye güç yığıyor

Trablus'a saldırı için
takviye güç yığıyor

​Darbeci Hafter'e, Mısır ve BAE destek sağlıyor.
Futbol camiası <br>Külliye'de

Futbol camiası
Külliye'de

Erdoğan kulüp başkanlarını kabul etti.
Ateşkese bağlı kalın

Ateşkese bağlı kalın

​BM'den Libyalı taraflara ateşkes için çağrı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.