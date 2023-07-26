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İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın Abbas ve Heniyye ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin önemine dikkati çekerek, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün, barış sürecini baltalamak isteyen aktörlerin işine yaradığını belirtti" denildi.

17:15 . 26/07/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye.

Cumhurbaşkanı Erdoğan- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.


Erdoğan'ın, Abbas ve Heniyye'yi Ankara'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtilen açıklamada, Erdoğan'ın, Filistin'in, Türk halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade ettiği kaydedildi.


Erdoğan'ın görüşmede, İsrail güvenlik güçlerinin ve yerleşimcilerin saldırıları sonucu şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediği de aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin önemine dikkati çekerek, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün, barış sürecini baltalamak isteyen aktörlerin işine yaradığını belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Gazze'ye uygulanan ablukayı kabul etmediklerini belirterek, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı"


Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile baş başa görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı. Mahmud Abbas'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Törende, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Abbas, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas onuruna resmi akşam yemeği verecek.


#Recep Tayyip Erdoğan
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#İsmail Heniyye
#Hamas
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