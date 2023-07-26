İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın Abbas ve Heniyye ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Erdoğan'ın, Abbas ve Heniyye'yi Ankara'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtilen açıklamada, Erdoğan'ın, Filistin'in, Türk halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade ettiği kaydedildi.
Erdoğan'ın görüşmede, İsrail güvenlik güçlerinin ve yerleşimcilerin saldırıları sonucu şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediği de aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi: