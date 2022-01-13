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ANKARA

İletişim Başkanlığı'ndan Tiran'da 'Türkiye- Arnavutluk İlişkileri Paneli'

İletişim Başkanlığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti öncesi Tiran'da 'Balkanlarda Barış, İstikrar ve Kalkınma: Türkiye- Arnavutluk İlişkileri Paneli' düzenlenecek.

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Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanlığından Tiranda Türkiye- Arnavutluk İlişkileri Paneli
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ocak'ta Arnavutluk'a ziyaret yapacak. Ziyaret öncesi yarın Tiran'da düzenlenecek panel ile son dönemde ivme kazanan iki ülke ilişkilerinin daha üst seviyeye taşınması ve iş birliği imkanlarına yönelik değerlendirmeler yapılması amaçlanıyor.

TRT Yönetim Kurulu üyesi ve gazeteci Meryem İlayda Atlas Çetin'in moderatörlüğünü yapacağı panelde; New York Tiran Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi Direktörü Doç. Dr. Lindita Latifi Xhanari, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi ve Arnavutluk Büyükelçisi Genti Gazheli konuşmacı olarak yer alacak.

Panelde; iki ülke arasında potansiyel iş birliği alanları, terörle mücadelede Türkiye-Arnavutluk iş birliği, Balkanlar'daki gelişmeler, Türkiye'nin Balkanlar politikası, ekonomik iş birliği, iki ülkenin Balkanlar'daki istikrara katkısı gibi konular ele alınacak.

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