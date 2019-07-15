İletişimin gücü ortaya çıktı

Türkiye’nin geleceğinin karartılmak istendiği 15 Temmuz’da ülkenin iletişim altyapısının belkemiğini oluşturan Türk Telekom da darbecilerin hedefindeydi. O gece ülkede iletişim kesilmeye çalıştıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşları demokrasiye sahip çıkmaları için meydanlara davet etmesinin ardından vatandaşlar Türk Telekom altyapısı sayesinde gece boyu kesintisiz iletişim kurup organize olarak o karanlık gecenin seyrini değiştirdi. 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin iletişim omurgasını her an ayakta tutmayı başaran telekomünikasyon sektörü, darbe girişiminin engellenmesinde son derece kritik bir görev üstlendi.

İLETİŞİM HİÇ KOPMADI

Türk Telekom o gece tüm çalışanları ve sistemleriyle, ülkenin iletişim altyapısına zarar verilmesini önlemek için gerekli tüm tedbirleri aldı. Şirketin çalışmaları 15 Temmuz’dan sonra da devam etti. Meydanlarda demokrasi nöbeti tutan vatandaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere; her yöne ücretsiz mobil ses, sabit telefonlardan şehir içi ve şehirlerarası arama ve toptan dahil olmak üzere tüm abonelere ek internet kotası ve meydanlarda bulunan Türk Telekom Wi-Fi noktalarında ücretsiz internet gibi hizmetler sunuldu. Ankesörlü telefonlardan ücretsiz yurtiçi ve yurtdışı konuşma imkanı sağlandı. Türkiye’nin 81 ilindeki mağazalardan geç saatlere kadar telefon ve şarj hizmeti verildi.

TEDBİRLER ÜST DÜZEYDE

Mevcut acil durum eylem planlarını 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleyen Türk Telekom, BTK’nın ilettiği ve bu tip durumlarda acil iletişimi sağlayan altyapısını güvenlik sistemleriyle donatıp hazır hale getirdi, kritik binalardaki güvenlik tedbirlerini arttırdı. Aynı zamanda hükümetin 2023 vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin dijital dönüşümünü tamamlamış ve teknoloji ihraç eden bir ülke olması yolunda çok değerli adımlar atan Türk Telekom, hem teknoloji hem de yatırımlarıyla bu milli hedefe hizmet ediyor.

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