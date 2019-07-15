Gündem İletişimin gücü ortaya çıktı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İletişimin gücü ortaya çıktı

Türk Telekom, kurup geliştirdiği iletişim altyapısıyla tam 179 yıldır kesintisiz iletişim sağlayarak milli iradenin sesi olmayı sürdürüyor. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar, iletişimin önemini ve gücünü tam manasıyla bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
O gece yüzbinler sokaklara döküldü
O gece yüzbinler sokaklara döküldü

Türkiye’nin geleceğinin karartılmak istendiği 15 Temmuz’da ülkenin iletişim altyapısının belkemiğini oluşturan Türk Telekom da darbecilerin hedefindeydi. O gece ülkede iletişim kesilmeye çalıştıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşları demokrasiye sahip çıkmaları için meydanlara davet etmesinin ardından vatandaşlar Türk Telekom altyapısı sayesinde gece boyu kesintisiz iletişim kurup organize olarak o karanlık gecenin seyrini değiştirdi. 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin iletişim omurgasını her an ayakta tutmayı başaran telekomünikasyon sektörü, darbe girişiminin engellenmesinde son derece kritik bir görev üstlendi.

İLETİŞİM HİÇ KOPMADI

Türk Telekom o gece tüm çalışanları ve sistemleriyle, ülkenin iletişim altyapısına zarar verilmesini önlemek için gerekli tüm tedbirleri aldı. Şirketin çalışmaları 15 Temmuz’dan sonra da devam etti. Meydanlarda demokrasi nöbeti tutan vatandaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere; her yöne ücretsiz mobil ses, sabit telefonlardan şehir içi ve şehirlerarası arama ve toptan dahil olmak üzere tüm abonelere ek internet kotası ve meydanlarda bulunan Türk Telekom Wi-Fi noktalarında ücretsiz internet gibi hizmetler sunuldu. Ankesörlü telefonlardan ücretsiz yurtiçi ve yurtdışı konuşma imkanı sağlandı. Türkiye’nin 81 ilindeki mağazalardan geç saatlere kadar telefon ve şarj hizmeti verildi.

TEDBİRLER ÜST DÜZEYDE

Mevcut acil durum eylem planlarını 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleyen Türk Telekom, BTK’nın ilettiği ve bu tip durumlarda acil iletişimi sağlayan altyapısını güvenlik sistemleriyle donatıp hazır hale getirdi, kritik binalardaki güvenlik tedbirlerini arttırdı. Aynı zamanda hükümetin 2023 vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin dijital dönüşümünü tamamlamış ve teknoloji ihraç eden bir ülke olması yolunda çok değerli adımlar atan Türk Telekom, hem teknoloji hem de yatırımlarıyla bu milli hedefe hizmet ediyor.

REKLAM
  • Darbeciler 15 Temmuz gecesi Türk Telekom’u da hedef aldı.
  • #BirlikteCokGuzeliz
  • Türk Telekom, şehit yakınlarına destek olmak üzere 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası’na, sayısı 33 bini bulan çalışanı ile katıldı. Birliktelik ruhunu desteklemek adına Türk Telekom takipçileri sosyal medya üzerinden #BirlikteCokGuzeliz hashtagiyle harekete geçirildi. Kampanya sosyal medyada milyonlara organik olarak yayıldı ve kısa zamanda demokrasiye sahip çıkan herkesin ortak söylemi haline geldi. #BirlikteCokGuzeliz hashtag’i, hiçbir reklam desteği olmadan Twitter Trending Topics listesinde birinci sıraya yükseldi.
S-400’le barışı garantiye alıyoruz

S-400’le barışı garantiye alıyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Sokağa çıkar vatanı koruruz

Sokağa çıkar vatanı koruruz

Areda Araştırma'nın 15 Temmuz anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı.
Türkiye kahramanları anıyor

Türkiye kahramanları anıyor

Dünyada da birçok yerde etkinlik düzenleniyor.
Saraçhane destanı

Saraçhane destanı

3 yıl önce halk, İBB'nin önünde destan yazdı.
Vatanımıza bin Gülşah feda olsun

Vatanımıza bin Gülşah feda olsun

Gülşah Güler, Gölbaşı'nda şehit düşmüştü.
Geleceğimizi<br> hedef aldılar

Geleceğimizi
hedef aldılar

FETÖ'nün ihanet kalkışmasına 251 şehit verdik.
Teröre inat yatırım

Teröre inat yatırım

Türk iş dünyası yatırıma devam ediyor.
94 ülkeden FETÖ’cü istedik

94 ülkeden FETÖ’cü istedik

23 ülkede 109 FETÖ'cüyü iade aldık.

Cari açığa milli aşı

Cari açığa milli aşı
6 yaşındaki kıza taciz

6 yaşındaki kıza taciz
Ulusal törende yuhalandı

Ulusal törende yuhalandı

Havaya sarı balonlar bırakıp, Macron'u istifaya çağırdılar.
Hakkari'de<br>şehit verdik

Hakkari'de
şehit verdik

Teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit düştü.
İmamoğlu<br>doğru söylemiyor

İmamoğlu
doğru söylemiyor

​İBB eski Genel Sekreteri Baraçlı iddialara yanıt verdi.
Giresun'da feci kaza

Giresun'da feci kaza

Minibüs dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var.
Sevkıyat sürüyor

Sevkıyat sürüyor

​Türkiye, tarihinin en büyük askeri yığınağını yapıyor.
Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

​Bakanlık, 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.