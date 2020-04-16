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EĞİTİM

İlgi alanlarına göre kitap okutun: Çocukları zorlarsak ters bir etkiye neden olur

Doç. Dr. Ali Kurt, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde sokağa çıkması yasaklanan çocukların kitap okumaya yönlendirilmesiyle ilgili velilere bazı önerilerde bulundu. Kurt, “İlgi alanlarına girmeyen kitapları okumak için zorladığımızda çocuklarımıza ters bir etki yaratarak, kitap okuma eyleminden uzaklaştırma hatta nefret ettirme söz konusu olabilir” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime geçen sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı öğrenciler için evde yapılacak en güzel aktivitelerden biri de kitap okumak. Ancak uzmanlar ailelere “çocuklarınızı ilgi alanlarına girmeyen kitapları okumaya zorlamayın” önerisinde bulunuyor.

ONLARI SIKMASIN

Doç. Dr. Ali Kurt

Konuyla ilgili konuşan Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kurt, ebeveynlerin, sokağa çıkma yasağı bulunan gençler ile çocukları evlerinde ilgi alanlarına yönlendirmesi gerektiğini söyledi. Kitap ihtiyacının evdeki kütüphanelerden ya da dışarıdan

yeni kitaplar edinerek giderilebileceğini anlatan Kurt, “Bu çağın çocuklarının ve gençlerinin bilgi iletişim teknolojileriyle ne kadar çok ilişkide olduğu göz önünde bulundurularak onları sıkmayacak ve ilgi alanları içerisinde yer alacak kitaplar tercih etmek gerekir” diye konuştu.

ÇOCUK VE GENÇLERE KİTAP TAVSİYELERİ

İlkokul 1. 2. ve 3. sınıfta 12 puntodan büyük harflerden oluşan resimli öykü ve masal kitapları, bilim sanat içerikli resimli öğretici kitaplarının tercih edilmesini öneren Kurt, 4. ve 5. sınıflardan itibaren 10 puntoluk harflerden oluşan öyküler ve kısa romanlar, otobiyografiler, tarih kitapları ve gezi kitaplarından bu yaşa uygun olanların tercihler arasında yer aldığını kaydetti. Kurt, ortaokul çağındaki çocukların tarihi öykü ve tarihi romanlara da başlayabileceğini dile getirdi.

YARAR DEĞİL ZARAR VEREBİLİR

  • Ortaokul ve lise döneminde çocukların ilgilerinin şekillenmeye başladığına dikkati çeken Kurt, şöyle devam etti: “Bu açıdan velilerin ve öğretmenlerin, çocukların ilgi alanlarına yönelik kitapları tavsiye etmeleri önemlidir, ilgi alanlarına girmeyen kitapları okumak için zorladığımızda çocuklarımıza ters bir etki yaratarak, kitap okuma eyleminden uzaklaştırma hatta nefret ettirme söz konusu olabilir. Bu sebeple kişisel ilgiler ve farklılıklar göz önünde bulundurulmadan hazırlanacak her kitap listesi yarar sağlamak yerine zarar verecektir.”

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