İlham Aliyev: Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cebrayıl’da resmi karşılama töreninin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Cebrayıl'da resmi törenle karşılandı

"Baskıları engelledi"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: “Erdoğan’ın savaşta bize verdiği destek bize güç verdi. Bazı kuvvetlerin baskılarını engelledi.” açıklamasında bulundu.

Aliyev, kendilerine karşı adaletsizlik yapmak isteyenlerin Türkiye ile Azerbaycan'ın müttefikliğini göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

"İlişkiler başka bir boyuta taşındı"

Aliyev, şunları söyledi;

"Türkiye-Azerbaycan işbirliği bölgede önemli bir faktördür. Bu barış ve istikrar faktördür. İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra Türkiye-Azerbaycan kardeşliği başka bir boyuta taşındı.

REKLAM

"Türkiye dünyada önemli güç merkezi"

Türkiye dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir. Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir.”