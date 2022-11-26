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POLİTİKA

İlham Aliyev'den dünyaya net mesaj: Türk ordusu yalnız değildir

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki ADA Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Orta Koridor Boyunca: jeopolitik, güvenlik ve ekonomi’ başlıklı uluslararası konferansta soruları yanıtlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Azerbaycan'a veya Türkiye'ye karşı sinsi planları olanlar Türk ordusu yalnız değil, orada aynı zamanda bizim ordumuzun da olduğunu bilmesi lazım. Ordumuz yalnız değil, orada Türk ordusu da var” ifadelerini kullandı

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Haber Merkezi DHA
İlham Aliyevden dünyaya net mesaj: Türk ordusu yalnız değildir
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki işbirliği konusunda gelen soru üzerine Cumhurbaşkanı Aliyev “Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinden bahsetmeye başlarsam, birkaç gün daha burada olmamız gerekir. Biz kardeşiz, arkadaşız ve müttefikiz. Geçtiğimiz yıl Şuşa'da daha önce elde edilen sonuçları resmileştirdik. Müttefiklik beyannamesini imzalayarak resmen müttefik olduk. Bunun gerçekliğin resmileştirilmesi olduğunu bir kez daha belirtiyorum” dedi.
Azerbaycan ve Türkiye’nin uzun yıllar boyunca müttefik olarak adımlar attığını vurgulayan Aliyev “İşbirliğimizin her alanda güçleneceğinden kesinlikle eminim ve bu bölgesel istikrarın önemli bir kriteridir. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliği ve ortak faaliyetleri bölgede istikrarı güçlendirmeye yöneliktir. Bu kriter herkes tarafından dikkate alınmalıdır. Çünkü iki ülke olarak potansiyelimizi birleştiriyoruz ve birlikte ayrı olduğumuzdan daha güçlüyüz. Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da potansiyeli artıyor. Sadece ekonomik ve sanayi değil, aynı zamanda askeri gücü de artıyor” ifadelerini kullandı.

‘BİZİ KORKUTMAK İSTEYENLER BU PLANLARINI UNUTMALARI GEREKİR’

Cumhurbaşkanı Aliyev “Türkiye ile yıl içinde periyodik olarak 10'dan fazla ortak askeri tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatlar hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da yapıldı. Bu, bölgesel istikrar ve güvenliğimizin önemli bir ölçüsüdür. Azerbaycan'a veya Türkiye'ye karşı sinsi planları olanlar Türk ordusu yalnız değil, orada aynı zamanda bizim ordumuzun da olduğunu bilmesi lazım. Ordumuz yalnız değil, orada Türk ordusu da var. Sınırlarımızda provokasyonlar planlayanlar, bizi korkutmak isteyenler bu planlarını unutmaları gerekir” dedi.

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