|
Reklam
Reklam
Gündem

İlişkilerin 50'nci yıl dönümü ele alındı: Çavuşoğlu BAE'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 50. yıl dönümünün ele alındığı bildirildi.

23:56 . 21/03/2023 Salı
AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşerek iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 50. yıl dönümünü ele aldı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıl dönümü ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Çavuşoğlu, BAE'nin Türkiye'de yaşanan depremlerden sonra gösterdiği dayanışma ve verdiği destek için teşekkür etti.

Ayrıca Çavuşoğlu, Madagaskar'ın yeni Dışişleri Bakanı Yvette Sylla ile de tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


İsrail'de ordu içinden Netanyahu'ya tehdit gibi uyarı: 'Kırmızı çizgiye yaklaşıldı'
İsrail'de ordu içinden Netanyahu'ya tehdit gibi uyarı: 'Kırmızı çizgiye yaklaşıldı'

İşgalci İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yasal düzenlemelerine karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. İsrail'de halk, söz konusu düzenlemeleri protesto ederken bir tepki de ordu içerisinden geldi. İsrail ordusundaki yedek askerler, iktidarın yasaları Meclisten geçirmesi durumunda yedek askerlerin orduda hizmet etmeyi reddettiklerini beyan edecekleri bir dilekçe için imza toplayacaklarını ve "on binlerce yedek askerin" buna katılmasını beklediklerini açıkladı. Ayrıca İsrailli asker, hükümetin yargı düzenlemesine ilişkin "kırmızı çizgiye" yaklaşıldığı uyarısında bulunarak eylemlerini ileri bir seviyeye taşımaktan başka çareleri kalmadığını kaydetti.


#Türkiye
#BAE
#Zayid Al Nahyan
#Mevlüt Çavuşoğlu
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.