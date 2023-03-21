İlişkilerin 50'nci yıl dönümü ele alındı: Çavuşoğlu BAE'li mevkidaşı ile görüştü

İşgalci İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yasal düzenlemelerine karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. İsrail'de halk, söz konusu düzenlemeleri protesto ederken bir tepki de ordu içerisinden geldi. İsrail ordusundaki yedek askerler, iktidarın yasaları Meclisten geçirmesi durumunda yedek askerlerin orduda hizmet etmeyi reddettiklerini beyan edecekleri bir dilekçe için imza toplayacaklarını ve "on binlerce yedek askerin" buna katılmasını beklediklerini açıkladı. Ayrıca İsrailli asker, hükümetin yargı düzenlemesine ilişkin "kırmızı çizgiye" yaklaşıldığı uyarısında bulunarak eylemlerini ileri bir seviyeye taşımaktan başka çareleri kalmadığını kaydetti.