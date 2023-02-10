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İlk deprem dört ikincisi 600 binayı yıktı: Elbistan eve dönünce felaketi yaşadı

7,7 büyüklüğündeki Pazarcık depreminde ağır hasar alan Elbistan’ı asıl 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem vurdu. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, ilk depremde ilçede sadece 4 bina yıkılmıştı. Panikle dışarı kaçışan vatandaşlar evlerine dönünce 9 saat sonra Elbistan merkezli ikinci büyük deprem oldu ve tam 600 bina yıkıldı.

Fazlı Şahan
Fazlı Şahan
04:00 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Pazarcık depreminden hasarlı çıkan Elbistan’ı, 9 saat sonra gelen ikinci deprem yıkmış.

Pazarcık depreminden hasarlı çıkan Elbistan’ı, 9 saat sonra gelen ikinci deprem yıkmış.

Depremin merkez üssü Pazarcık’tan hasarlı çıkan Elbistan’ı, dokuz saat sonra gelen 7,6’lık deprem yıkmış. Özellikle ilçenin en büyük caddesi Hacı Esat Efendi Caddesi’nde depremin boyutu kendini gösteriyor. 9 saat sonra gelen ikinci büyük deprem ilçede kayıpların da asıl nedeni. 7,7’lik ilk depremde ilçede 4 bina yıkılmış. Ardından ikinci depremi yaşayan ilçe adeta yerle bir olmuş. Elbistan’ın caddelerinde yıkımın boyutu kendini belli ediyor. Artçı sarsıntılar ise ilçeyi sarsmaya devam ediyor.

FAZLI ŞAHAN / ELBİSTAN

HER SOKAKTA BİR ENKAZ

Kurtarma ekiplerini her sokakta en az bir enkaz karşılıyor. Elbistan’ın en büyük caddelerinden Hacı Esat Efendi Caddesi’nde sağlam bir tek bina kalmamış. Kimi binalar tamamen yıkılırken kimi binaların ise bazı katları hasar görmüş. Yerle bir olan binaların çoğu 5-8 katlı. Bazı binalar depremden, bazıları ise üstüne gelen enkazlar nedeniyle yerle bir olmuş. İki bloktan oluşan Sevinç Apartmanı ve dört bloktan oluşan Güneş Sitesi de tuzla buz olan yerlerden. İlçede arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

KURTULUŞA KORİDOR

Deprem çok katlı az katlı dinlememiş. Bazı caddelerde tek katlı dükkanlar bile yıkılmış. Arama kurtarma ekipleri enkaz çalışmalarında öncelikle ilerleme için koridor oluşturuyor. Baca yolu, hayat yolu da deniyor buna. Çalışmalara yer yer ara verilerek bina içinden gelebilecek seslere kulak kabartılıyor. Yer altı kameraları, termal kameralar, dronelar, dinleme cihazları en büyük yardımcıları. Son teknoloji cihazlar kullanılsa da koridor açmada madenlerde olduğu gibi destek sağlayacak ahşap destekler de çok hayat kurtarıyor.

Fatih İlkokulu, Aksaray, Edirne ve Samsun valilerinin görev yaptığı koordinasyon merkezine dönüştürülmüş. Bu merkezde yardımların dağıtımı, çadırların kurulumu, arama kurtarma ekiplerinin görevlendirilmesi ile sağlık, hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Vatandaşlardan gelen yardımların büyük bölümü de bu merkezde toplanıyor.

ALANDA BİN PROFESYONEL EKİP VAR

Yetkililer ilk depremde ilçede dört binanın yıkıldığını söylüyor. Daha sonra vatandaşlar şehrin girişinde yer alan sanayi bölgesine taşınmış. Vatandaşlar bir süre sonra evlerine dönmüşler. Bu nedenle evlerine giren vatandaşları da ikinci deprem yakalamış. Dün itibarıyla 600 binanın yıkıldığı belirtildi. 2 binin üzerinde çadır kurulmuş. Alanda binin üzerinde profesyonel ekip çalışırken, gönüllülerin sayısı ise net olarak bilinmiyor. Yetkililer dün itibarıyla yeteri kadar iş makinesinin de çalışmalarda yer aldığı bilgisini verdi.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Enkaz
#Elbistan
#Arama Kurtarma
1 saat önce
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İlk deprem dört ikincisi 600 binayı yıktı: Elbistan eve dönünce felaketi yaşadı
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