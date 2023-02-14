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İlker Başbuğ'a beraat

'Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraat etti.

15:17 . 14/02/2023 Salı
DHA
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ

#İlker Başbuğ
#beraat
#Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi
1 saat önce
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İlker Başbuğ'a beraat
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