İlker Başbuğ'a beraat

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti milletvekillerine hakaret iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un beraatine ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, Başbuğ’un tüm aşamalardaki savunmalarında bu sözleri müştekilere yönelik olarak sarf etmediğini beyan etmesine dikkat çekildi.