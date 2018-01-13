İmam hatip spor oyunları sona erdi

Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda düzenlenen ödül töreni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının konseri ile başladı. Ardından aikido, jimnastik, judo gösterileri yapıldı. Action Team de bisikletleriyle bir gösteri sundu, rap müzik sanatçısı Resul Aydemir mini bir konser verdi.

Programda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatiplilerle ilgili sözleri sinevizyon gösterisiyle izlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu,Öncü Spor Başkanı Dr. Mustafa Canbey, imam hatip lisesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

"HEM OKUYUN HEM SPOR YAPIN"

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere bir çağrıda bulunarak, "Gençler sizi spor müsabakalarına davet ediyorum. Hem okuyacağız hem de sporun içinde olacaksınız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sporun içinden geldiğini, ekip kurmayı, takım kaptanlığı yapmayı sporun içinde öğrendiğini belirten Bak, "Bakın konuşmasını dinlediniz, sizlerle gurur duyuyorum diyor. Biz de gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Okullar için spora ayrılan bütçeyi geçen yıla göre iki katına çıkardıklarını kaydeden Bakan Bak, "Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Spor sizi kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan uzak tutacak. İnşallah sizlerin içinden Avrupa ve dünya şampiyonlukları çıkacak. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz" diye konuştu.

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"DÜNYA ÇAPINDA BAŞARILI SPORCULAR YETİŞTİRMELİYİZ"

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Dr. Mustafa Canbey de konuşmasında imam hatip neslinin bu ülkede çok önemli hizmetler yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi. Her yürüyüşün güç ve zinde bir vücut gerektirdiğinin altını çizen Canbey "Camia olarak spora daha fazla zaman ayırmalı ve sporu hayatımızın bir parçası, olmazsa olmazı haline getirmek zorundayız. Okullarımızda lisanslı sporcu sayısını hızla artırmak zorundayız. İşte bu gerekçelerle Öncü Spor Kulübü, önümüzdeki günlerde tüm Türkiye sathında önemli çalışmalara imza atacak ve başarılı sporcular yetiştirme noktasında önderlik edecektir."

"DİNAMİK OLUN, AKTİF OLUN"

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ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da "İmam hatipli gençler, Müslümanım diyen herkes, insanım ve vicdan taşıyorum diyen herkes dünyada yaşanan olaylara karşı hassas olur, duyarlı olur. Asla rehavete kapılmaz, tembel olmaz. Dinamik hareketli ve sürekli aktif olur. İşte bunun için biz sporu önemsiyoruz. Sporcuyu önemsiyoruz ve siz gençlerin sporla, hareketle, aksiyonla hemhal olmasını canı gönülden istiyoruz" dedi.

Konuşmasında 'imam hatipli' olmaya vurgu yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de, "İmam hatipli olmak pek çok şeyin yanında aynı zamanda sabrın adıdır. Yirmi yıl önce başörtüsü zulmüne karşı şerefle durmaktır imam hatipli olmak" dedi.

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KUPALAR VERİLDİ, HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Tören sonunda, imam hatip liseleri geleneksel ve modern spor oyunlarının galibi takımlara kupaları verildi. ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ile Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Dr. Mustafa Canbey, kazanan öğrencilere ve takımlara kupalarını tek tek takdim etti, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erkek liselerinden 25 takım, kız liselerinden ise 14 takım kupanın sahibi oldu.